舒翠玲喊告捍衛自己與張善政清白 鄭運鵬質疑心虛

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（中央社記者王承中、吳睿騏台北3日電）國民黨桃園市長參選人張善政遭媒體及對手質疑涉賄選。國民黨桃園市議員舒翠玲今天表示，為捍衛自己與張善政的清白，將以違反選罷法，意圖使人不當選，對鄭運鵬及競辦發言人黃韋鈞提告。

鄭運鵬對此表示，「不是用來轉嫁到自己競爭對手的市長參選人就可以改變事件的本質」，對手的動作令人覺得不可思議，會覺得對方是不是心虛了，所以要用控告的方式來轉移焦點。

媒體報導接獲民眾爆料，國民黨桃園市長參選人張善政在活動上頒發摸彩品，逐一發現金紅包給中獎者，會場「凍蒜」聲如雷，引發賄選爭議。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，張善政所參加的是由舒翠玲特別為兩人打造的造勢場合，現場不但發放紅包，還大聲喊「凍蒜」。張善政之所以被質疑，是在於其「人、事、時、地、物」皆涉及賄選的情況。

國民黨文傳會副主委、張善政團隊新媒總監練鴻慶、國民黨桃園市議員舒翠玲等人，今天在國民黨中央黨部召開「鄭運鵬陣營意圖使人不當選，舒翠玲正式提告」記者會。

舒翠玲哽咽指出，如果因為辦這個活動而害到張善政，她覺得對不起所有桃園鄉親，更難過的是，美麗人生發展協會的理監事幹部捐錢辦公益活動，大家出錢出力，關懷地方，不能接受協會這樣被污名化。

舒翠玲表示，她要捍衛自己與張善政的清白，將以違反選罷法，意圖使人不當選，對鄭運鵬、黃韋鈞提告，同時要求接獲爆料並撰寫報導的自由時報必須在3天內公開澄清、道歉，否則不排除提出告訴。

舒翠玲指出，當天現場全程錄影，從未出現凍蒜聲，現場也沒有張善政相關的旗幟、布條，至於爆料者指出有人在台下高喊「一定要支持張善政、舒翠玲」，更是荒謬，完全子虛烏有，媒體未善盡查證責任，入人於罪。

舒翠玲表示，由美麗人生發展協會舉辦的重陽敬老聯歡活動已經連續舉辦9年，桃園市文化局每年都派人參加，桃園市長鄭文燦民國108年也曾到場致詞。文化局也將此活動放入官網，不用索票，任何人都可以參加。

對此，鄭運鵬表示，他不太理解張善政和他的輔選團隊到底是怎麼理解媒體和各界對他們選舉過程中的質疑，這些都是媒體揭露，對手完全不理解什麼叫第四權。「不是用來轉嫁到自己競爭對手的市長參選人就可以改變事件的本質」，只要當事人願公開誠懇地說明，相信市民或競爭者都會願意相信。

鄭運鵬說，民主選舉最重要的是不能被利益和暴力所影響，不能因為不同政黨的身分就說這是政治迫害，也不能因為參選人身分而有法律上查賄的假期，雙方都面對一樣的標準，他再次呼籲誠懇公開面對，並說明事情，「推給我並不會改變那張照片以及他們一起去摸彩的事實」，對手的動作令人覺得不可思議，會覺得對方是不是心虛了，所以要用控告的方式來轉移焦點。（編輯：蘇志宗）1111003