不動產業界也來相挺 蔡其昌後援會突破50個

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌，今天授旗成立台中市不動產聯盟挺其昌後援會，使得相挺後援會突破50個；蔡其昌表示，期盼跟不動產業團體共同努力，一起贏回台中的進步與光榮。

分別由不動產仲介、經紀人員、估價師、地政士、租賃住宅服務業、室內設計裝修業等房地產專業人員共同組成的不動產聯盟，下午由蔡其昌授旗成立，使得蔡其昌後援會正式突破50個，人數超過5萬人，希望發揮螞蟻雄兵力量，翻轉台中。

蔡其昌表示，換一個會做事、行動派的蔡其昌來做市長，4年內就要完善大眾運輸建設，讓捷運藍線動工，對於空污改善，已經在立法院推動要求中火以氣換煤，2035年讓中火不再燒煤。

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蔡其昌指出，除2035年讓中火不再燒煤，對於移動污染源的改善要透過興建大眾運輸、加速電動公車的汰換，更要推動智慧交通、降低空污及碳排放，而且要打造十大建設，讓台中變生活首都，這就是一個負責任的市長應該做到的事，而不是像台中市長盧秀燕一樣，遇到事情就推給中央，一個不願意負起責任的市長，大家就把她換掉。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄說，認識蔡其昌20幾年了，過去蔡其昌在立法院幫助不動產業界解決非常多問題，包含地政三法的修法，讓地政士產業獲益良多，懇請大家共同努力讓有為有守、和民眾站在一起的蔡其昌高票當選。（編輯：陳仁華）1111003