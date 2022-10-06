共軍犯台如何因應 越南：台海和平對世界很重要

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（中央社記者陳家倫河內6日專電）面對中共犯台議題，越南外交部發言人黎氏秋姮表示，越南密切關注台海當前局勢。在當前複雜的國際情勢下，台海的和平、穩定與合作對區域和世界局勢具有重要意義。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）近日接受專訪時表示，由於中國國家主席習近平指示共軍在2027年前為犯台做好準備，2020年代接下來幾年，兩岸可能發生衝突的風險將逐漸提升。

越南外交部今天舉行例行記者會，中央社詢問，若台灣遭到中共併吞，中共對東北亞與東南亞的威脅力道將大增，越方是否擔心中共犯台進而危及越南自身的國家利益，越方對於中共犯台又將如何因應。

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越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）首先指出，越南密切關注台海當前局勢。越方認為，在當前演變複雜的國際情勢下，台海的和平、穩定與合作對區域和世界局勢具有重要意義。

她接著重申越南在回答台海議題時經常搬出的「一中」說詞。黎氏秋姮表示，在堅持「一中政策」的基礎上，越南希望相關各方為維持台海、區域以及全世界的和平與穩定作出積極貢獻。（編輯：高照芬）1111006