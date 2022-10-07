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首頁 / 政治

綠營籲侯友宜請假競選 侯辦稱打臉4年前林佳龍

2022/10/7 20:01
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（中央社記者王鴻國新北7日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天呼籲對手新北市長侯友宜請假競選，維持行政中立。侯友宜選辦說，林佳龍4年前參選台中市長連任，投票日前16天才請假，綠營何苦自打臉。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城發布新聞稿表示，侯友宜常把公務行程當成競選活動，把公務員當成競選的工具人，嘴巴說選舉不要罵來罵去，卻放縱選辦抹黑攻擊林佳龍，根本是說一套、做一套，就像侯友宜嘴裡說好好做事、心裡卻想2024一樣。

李坤城指出，年底選戰進入倒數50天，呼籲侯友宜應即刻宣布何時請假競選，維持行政中立，讓雙方進行一場公平的君子之爭。

對此，國民黨新北市長參選人侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢發布新聞稿表示，林佳龍4年前參選台中市長連任時，當年11月24日投票日，林佳龍在投票日前16天的11月8日才請假，綠營何苦打臉林佳龍。

吳亮賢指出，林佳龍西元2018年競選台中市長連任時，曾強迫公務員成為競選工具；林佳龍另擔任台中市選舉委員會主委時，曾公然違法為同黨參選人輔選，最後被法院依違反公職人員選罷法裁罰新台幣10萬元，成為法院認證的行政不中立。

李坤城對此表示，林佳龍過去擔任選委會主委期間跨區到彰化輔選遭裁罰，這部分，林佳龍已虛心檢討。反觀侯友宜不願意告知市民什麼時候要請假，還全台跑透透輔選其他參選人。

李坤城指出，林佳龍已簽署同意民間媒體辯論邀請，他呼籲侯友宜應該光明正大地接下各家電視台的辯論邀請，讓雙方有交叉詰問的機會。（編輯：戴光育）1111007

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