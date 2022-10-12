陳時中：敬老金是社會對前輩的尊重 一定要發

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）已經當阿公的民進黨台北市長參選人陳時中今天從自身角度出發，表示重陽敬老金一定要發，因為那是社會對老人家、對前輩的尊重，老人家有小錢在口袋裡，心會更踏實。

陳時中今天晚間首度透過臉書開直播與網友互動，儘管擔任近3年中央流行疫情指揮官、開過無數場記者會，他笑著表示「開這個直播，還是有一點點緊張」。

有網友提問，自己不缺錢但喜歡被尊重的感覺，陳時中若當選能否發重陽敬老金。陳時中回應，要、一定要發，敬老金是為了敬老，而不是生活補助。

從自身角度出發，陳時中說，不見得每名老人家都缺這個錢，但若口袋都沒有錢，坦白講會感覺有點空虛，沒辦法在孫子說要買些小玩具時回答「阿公買給你」或「阿嬤買給你」，還要跟兒子或女兒開口討零用錢，這樣尊重感不太足夠。

陳時中指出，敬老金是社會對老人家、對前輩的尊重，讓老人家有一點小錢在口袋裡，心會更踏實。

有網友提及日前發生的免治馬桶爭議，表示這項失誤導致支持者連帶受創。陳時中表示，這項政見主軸是提倡進步都市在公共場所的安全與衛生，透過廣設免治馬桶來表達，但表現方式容易引發不好的聯想，團隊已有檢討。

陳時中指出，政見提出後應讓大家討論主軸與本意，一旦歪樓就要立即修正，所以影片在事發當下立即下架，團隊也再三說明政見主軸，不過他遇到問題就是面對它、處理它、放下它，所以現在已經放下了。

直播最後，陳時中表示，邊境再過幾個小時就要打開，希望大家開心迎接新氣象，生意越來越好、日子越來越快樂。經幕僚提醒待會還要開會，陳時中還看著網友不斷湧出的新留言笑著說：「我還不太捨得走，以前記者會都還有1個鐘頭，所以欲罷不能。」（編輯：李亨山）1111012