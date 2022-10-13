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朱立倫輔選 看屏東縣市長選情認是翻轉好機會

2022/10/13 15:56（10/13 16:11 更新）
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國民黨主席朱立倫（前左2）13日到屏東輔選，與黨籍屏東縣長參選人蘇清泉（前左）、屏東市長參選人周佳琪（前右）一同赴廟參拜。中央社記者李卉婷攝 111年10月13日
國民黨主席朱立倫（前左2）13日到屏東輔選，與黨籍屏東縣長參選人蘇清泉（前左）、屏東市長參選人周佳琪（前右）一同赴廟參拜。中央社記者李卉婷攝 111年10月13日
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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）國民黨主席朱立倫今天到屏東輔選，走訪屏東縣長參選人蘇清泉與屏東市長參選人周佳琪競選總部；朱立倫表示，屏東選情很關鍵，是翻轉好機會。

朱立倫今天下午抵達屏東，帶著黨內地方公職參選人先赴慈鳳宮參拜。朱立倫接受媒體聯訪表示，屏東選情很關鍵，近期蘇清泉民調持續上升中，只要政見讓屏東人、年輕人感到希望，就會想屏東要改變。

朱立倫提及，民進黨在屏東執政25年，「屏東有比較好嗎？人口有比較多嗎？年輕人留在屏東是不是比較有希望呢？」這些問題都存在屏東選民心中，11月26日是翻轉屏東最好機會。

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談及市長參選人周佳琪，朱立倫說，周佳琪參選第1天就被攻擊到現在，民眾會看誰是實實在在做事情，當然會是最好的機會。

媒體追問朱立倫，對於中廣董事長趙少康提出「票投民進黨、青年上戰場」的看法。朱立倫再批總統蔡英文的「四大韌性」是「四大任性」，他指出，整個區域安全與國際局勢都在擔憂台灣，再任意妄為下去，不是服役要延長，而是很多年輕人、父母親最擔憂的「上戰場」了。（編輯：陳仁華）1111013

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