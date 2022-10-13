未滿3歲童流感疫苗誤打 桃市府：持續關懷幼兒狀況

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（中央社記者劉冠廷、葉臻台北13日電）桃園118名未滿3歲兒童遭誤打非適用年齡的流感疫苗，國民黨今天表示，桃園市政府應負起照護、賠償、慰問的「準國賠責任」，兒童等於是被迫成為國光疫苗的人體試驗對象，應要有合理的照護機制。

桃園市政府衛生局發布新聞稿表示，這起事件經調查為台北榮民總醫院桃園分院接種作業疏失，衛生局也依違反醫療法規定處新台幣25萬元罰鍰，後續也與醫院合作分工，全力持續關懷接種幼兒健康狀況，請外界不要故意誤導事實。

衛生局說，沒規避任何責任，事件發生須務實找出真正原因、進而改善，避免再發生。這次事件與院方未落實人員教育訓練、未確實執行接種作業前三讀五對有關，因誤打疏失造成的疫苗損毀，院方也須照價賠償。已與院方啟動追蹤關懷機制，118名幼兒都已聯繫並持續電話或到府追蹤關懷，截至昨天共33人使用綠色通道。

桃園市政府衛生局1日及2日於桃園巨蛋提供流感疫苗接種時，有118名3歲以下幼兒被誤打到3歲以上才能接種的國光公司產製流感疫苗。

國民黨今天召開記者會，文傳會副主委舒翠玲說，截至目前為止，已過了半個月，仍未看到市政府有任何積極作為，但桃園市政府是這次疫苗接種的主要機關，必須要承擔起責任，要有更積極的作法，來彌補這樣的缺失。

舒翠玲認為，國光疫苗沒有做3歲以下的臨床試驗，對3歲以下的幼童來說，保護力、副作用都是未知數，現在打錯的這118名幼童，等於是被政府強迫去做人體試驗，那就應該要比照人體試驗的標準來照護。

與會的國民黨桃園市議員梁為超說，發放疫苗的桃市府，文宣誤導的也是桃市府，現在把責任都推給北榮，對基層醫護並不公平；市府應該要負起賠償、照護、慰問的「準國賠責任」，不能置身事外。（編輯：蘇志宗）1111013