賴副總統2度為Kolas站台 盼花蓮選出原民縣長

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民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（左4）15日在玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，副總統賴清德（左5）到場參觀。中央社記者張祈攝 111年10月15日

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（中央社記者張祈花蓮15日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天在家鄉玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，副總統賴清德再度到場力挺表示，期盼花蓮能選出首個原住民縣長。

8日Kolas Yotaka在花蓮市成立北區競選總部，今天在玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，賴副總統與原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）及26個部落頭目到場力挺。

賴副總統表示，Kolas從擔任立委到參選人，都站在第一線要求總統、副總統或行政院盡力協助花蓮的問題，這次918台東強震，Kolas早早就走進災區，掌握震損的房舍、學校及教堂狀況，並打電話向他報告，希望能帶進資源，賴副總統讚許Kolas這次震災成功扮演縣長應有的責任。

賴副總統說，他沒有讓Kolas失望，責成相關單位將資源前進災區，救災工作應低調進行，不該政治化，也因此讓人誤會他不關心。

賴副總統提到，有人質疑原住民可以當縣長嗎？他認為「這玩笑開大了」，台灣因為有原住民族文化、歷史更深遠，社會各行各業都有優秀原住民，原住民族可以在奧運為國發光，當總統、當縣長都可以。

賴副總統指出，這次的選舉是一場運動，一場不害怕、反霸凌、有尊嚴的運動，希望能選出花蓮歷史上第一個原住民縣長。

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Kolas說，她的玉里鎮哈拉灣部落老家是地震災區，選在災區設立競選總部，是象徵要榮耀、重建花蓮的競選總部，這也是花蓮縣長選舉50年來，首次有參選人在花蓮南區設立競選總部。

Kolas認為，資源不應侷限在北區，需要平衡發展，花蓮南區適合發展農業升級、需要改善交通及觀光旅遊設施，花蓮需要謙卑、重視不同族群、跨族群及跨黨派的新縣府。（編輯：郭諭儒）1111015

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前右2）15日在玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，副總統賴清德（前左2）到場站台力挺，盼花蓮能選出首個原住民縣長。中央社記者張祈攝 111年10月15日

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 15日在玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，地點就在她的老家。中央社記者張祈攝 111年10月15日