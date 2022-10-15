更多編輯台推薦新聞：
林試所實測東亞最高台灣桃山神木 首創可3D列印還原
生活

林試所實測東亞最高台灣桃山神木 首創可3D列印還原

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊
文化

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者
兩岸

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事／俄軍濫炸烏克蘭、中共20大前北京現反習標語、邊境解封...
首頁 / 政治

賴副總統2度為Kolas站台 盼花蓮選出原民縣長

2022/10/15 20:21（10/15 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（左4）15日在玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，副總統賴清德（左5）到場參觀。中央社記者張祈攝 111年10月15日
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（左4）15日在玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，副總統賴清德（左5）到場參觀。中央社記者張祈攝 111年10月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮15日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天在家鄉玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，副總統賴清德再度到場力挺表示，期盼花蓮能選出首個原住民縣長。

8日Kolas Yotaka在花蓮市成立北區競選總部，今天在玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，賴副總統與原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）及26個部落頭目到場力挺。

賴副總統表示，Kolas從擔任立委到參選人，都站在第一線要求總統、副總統或行政院盡力協助花蓮的問題，這次918台東強震，Kolas早早就走進災區，掌握震損的房舍、學校及教堂狀況，並打電話向他報告，希望能帶進資源，賴副總統讚許Kolas這次震災成功扮演縣長應有的責任。

賴副總統說，他沒有讓Kolas失望，責成相關單位將資源前進災區，救災工作應低調進行，不該政治化，也因此讓人誤會他不關心。

賴副總統提到，有人質疑原住民可以當縣長嗎？他認為「這玩笑開大了」，台灣因為有原住民族文化、歷史更深遠，社會各行各業都有優秀原住民，原住民族可以在奧運為國發光，當總統、當縣長都可以。

賴副總統指出，這次的選舉是一場運動，一場不害怕、反霸凌、有尊嚴的運動，希望能選出花蓮歷史上第一個原住民縣長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

Kolas說，她的玉里鎮哈拉灣部落老家是地震災區，選在災區設立競選總部，是象徵要榮耀、重建花蓮的競選總部，這也是花蓮縣長選舉50年來，首次有參選人在花蓮南區設立競選總部。

Kolas認為，資源不應侷限在北區，需要平衡發展，花蓮南區適合發展農業升級、需要改善交通及觀光旅遊設施，花蓮需要謙卑、重視不同族群、跨族群及跨黨派的新縣府。（編輯：郭諭儒）1111015

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前右2）15日在玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，副總統賴清德（前左2）到場站台力挺，盼花蓮能選出首個原住民縣長。中央社記者張祈攝 111年10月15日
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前右2）15日在玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，副總統賴清德（前左2）到場站台力挺，盼花蓮能選出首個原住民縣長。中央社記者張祈攝 111年10月15日
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 15日在玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，地點就在她的老家。中央社記者張祈攝 111年10月15日
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 15日在玉里鎮哈拉灣部落成立南區競選總部，地點就在她的老家。中央社記者張祈攝 111年10月15日
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka南區競選總部成立大會15日在玉里鎮哈拉灣部落舉行，吸引不少民眾前往參加，場面熱絡。中央社記者張祈攝 111年10月15日
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka南區競選總部成立大會15日在玉里鎮哈拉灣部落舉行，吸引不少民眾前往參加，場面熱絡。中央社記者張祈攝 111年10月15日
Kolas Yotaka
918台東強震 日籍拉麵社長赴花蓮災區煮麵送暖 原民會獎勵推廣族語 邀集教會成據點
賴清德
賴清德讚徐定禎行政經驗、理財專業 能翻轉苗栗 賴副總統讚林佳龍 若當選定能翻新新北
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族