楊文科成立關西競選服務處 演員李立群現身挺

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）爭取連任的新竹縣長楊文科與國民黨關西鎮長參選人劉德樑今天成立關西聯合競選服務處，近年居住關西的演員李立群也低調現身，支持楊文科連任。

楊文科與劉德樑的關西聯合競選服務處今天成立，雖說現場雨勢不斷，仍有數百名支持者到場加油，其中還有近年居住在關西的知名演員李立群也低調現身，穿上楊文科競選背心表示力挺。

楊文科致詞表示，關西鎮有國道1號的交流道，而外環道的建設計畫已在進行都市計畫變更，等到完成後、爭取經費，就會立即規劃、施工。

楊文科也指出，關西鎮的牛欄河兩岸50多公頃土地，長年被編列為石門水庫溢洪道，影響當地發展，他上任後立即找水利署解決用地解編問題，他說「想辦法，就會有辦法」，

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楊文科致詞時細數多項政見，包括老人年金不拖不欠，使用敬老愛心卡搭乘計程車有補助，在校園提供聰明營養午餐，興建高效能焚化爐、生命禮儀園區、AI智慧園區以及持續推動開發案、十大交通基礎建設等。

楊文科說，除了建設、還債，也努力開源，包含透過BOT方式興建百貨公司、影城，以及職籃攻城獅隊成為竹縣球隊，營業額、淨利皆按比例回饋縣府，強調他是「懂賺錢、給福利、會還債、有建設」的縣長。（編輯：方沛清）1111016