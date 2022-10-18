林耕仁提4大青年政見 推創業安居吸年輕票

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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天開記者會，提出就業、創業、安居及青年參與4大政見，努力爭取年輕選民支持。

林耕仁致詞表示，110年度新竹市在20至24歲的失業率高達14.4%，不但高於全國的12.52%，也代表新竹市青年每7人就有1人失業。另外新竹市在25至29歲的失業率高達7.4%，也高於全國的6.59%。

針對青年高失業率的問題，林耕仁提出「就業我幫」政見，除了透過產官學界合作，建置企業媒合平台，並爭取與新竹縣共同定期舉辦就業博覽會。同時建立電競產業和元宇宙等高科技媒合平台，提升青年科技培育實力與就業機會，另外也將開闢青年場域，開辦各類課程，培養第二專長。

林耕仁表示，年輕人在新竹市不但買房不易，連租房的租金都不斷飆升。他指出，根據內政部實價統計資料顯示，110年新竹中價位含車位房價，從每坪新台幣21.7萬元走升至26.1萬元，漲幅2成，新竹市的房租也同樣飆漲，自110年5月至今年5月，一年漲幅16.5%。

林耕仁說，針對租屋、買房困境，他提出「安居我顧」政見，包含興建3000戶社會住宅，其中20%作為青年住宅，協助青年「首購優貸」，開設青年購屋相關課程及成家貸款諮詢服務，以及提供租屋補助單一窗口服務，讓年輕人和弱勢者以平價租得安身住所。

林耕仁表示，「創業我挺」政見除了提供單一窗口青創諮詢與輔導，提升青創貸款便利性及專業法律諮詢服務，也將促成產官學合作，打造在地青年人才培育及協助媒合創業，同時活化市有或媒合公有閒置空間，作為青創基地。

在「青年參與」政見方面，林耕仁指出，將增加「青年事務委員會」的青年代表比例，納入各勞工職業種類，跳脫純諮詢角色，實際參與政策執行，也會定期舉辦青年參與公共事務論壇，針對地方需求與國際趨勢推動多元青年政策。（編輯：李錫璋）1111018