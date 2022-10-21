基隆市長選舉號次抽籤 蔡適應3、謝國樑1

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（中央社記者沈如峰基隆21日電）基隆市第19屆市長選舉今天舉行號次抽籤作業，民主進步黨參選人蔡適應抽到3號，中國國民黨參選人謝國樑抽到1號。

基隆市第19屆市長選舉，除有蔡適應、謝國樑，還有時代力量參選人陳薇仲、無黨籍的黃希賢與曾國民投入選舉。

蔡適應在上午率先抽出3號，支持者大聲喊出「3號、3號、基隆尚好」、「蔡適應凍蒜」等吉祥話。蔡適應隨後在基隆市長林右昌陪同下，展開全市車隊掃街。

蔡適應表示，基隆市過去有林右昌成就基隆的施政高滿意度，他是接棒基隆市長最好的參選人，請市民支持。

謝國樑抽出1號後，開心拿出「謝國樑一定贏」標語。

謝國樑表示，選情越來越激烈，自己想要投入公領域，服務家鄉的初心從未動搖，自己有信心也有能力可大幅改變基隆，讓基隆成為一個創新、有愛的台灣頭。

黃希賢抽到5號，支持者大喊「五星市長、五告厲害」。

黃希賢說，他最近的看板掛出兩顆爛蘋果與一顆好蘋果，而他就是最好的蘋果，希望市民不要被藍綠情緒勒索綁住，基隆的發展受限就是在於藍綠惡鬥，最後受害將是市民，請選民屏除藍綠，選擇藍綠之外的清白好人。

陳薇仲在支持者陪同下，抽中2號。曾國民缺席抽籤會場，由基隆市選舉委員會代抽，抽出4號。（編輯：李錫璋）1111021