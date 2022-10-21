Kolas成立公民事務部 主張開放政府、公開資訊

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民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（右）21日宣布競選辦公室正式成立「公民事務部」，壯闊台灣發起人吳怡農（左）也應邀出席與會。中央社記者張祈攝 111年10月21日

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天成立「公民事務部」，透過辦理公共政策、議題座談會，邀縣民參與討論，主張開放政府，也要求現任縣府團隊做到公開資訊的義務。

Kolas Yotaka競選總部今天舉行「公民事務部」成立記者會，壯闊台灣協會發起人吳怡農出席助講。

Kolas致詞指出，她主張政府開放精神為透明、參與、課責及涵容，實際作法包括縣政會議直播、政府標案公開透明、公開資訊隨時更新上架、擴大公共參與及落實清廉施政，杜絕收取廠商回扣等。

Kolas以縣政會議直播為例，每週由縣長主持的縣政會議，攸關縣內重要決策、預算分配、政策執行等，目前花蓮縣府都沒有公開過，應透過直播方式開放民眾參與，這並不是新穎的概念，已經有很多地方政府正在執行。

Kolas會後接受媒體聯訪指出，公民事務部將以主題式座談會進行，討論包括地方創生、共融式遊具等議題，邀請相關單位出席說明現況，強調以公民參與、提出解方跟見解，將匯集成政見。

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吳怡農致詞指出，開放政府讓資訊對等是公民參與的第一步，而投票是實踐公民權的表現，18、19歲公民在法律上需負完全責任，是可以當兵的年紀，有能力上戰場為國家犧牲，是不是也應該有能力投票，為未來盡一份力。

花蓮議會觀察聯盟代表簡子涵致詞表示，經聯盟2年多觀察，花蓮在資訊開放還有很大進步空間，以縣議會為例，公民僅能透過直播得知開會狀況，議員所提建議、縣府施政報告資訊或簡報內容，公民都無從取得，他樂見有參選人重視開放政府的重要性，也強調無論哪個參選人提出相關政見，他都願意到場支持。（編輯：黃世雅）1111021

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（圖）21日宣布競選總部正式成立公民事務部，主張開放政府精神，Kolas也現場說明實際作法。中央社記者張祈攝 111年10月21日