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江聰淵行銷東門夜市 林姿妙發表政策白皮書

2022/10/24 21:06（10/24 21:36 更新）
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宜蘭市東門夜市搭配萬聖節，將於31日舉辦「東門夜市搞什麼鬼」活動，24日舉行宣傳記者會，宜蘭市長江聰淵（前排右3）表示，東門夜市除舉辦萬聖節活動，還有光棍節和雙雙節，希望帶動夜市經濟發展。（宜蘭市公所提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月24日
宜蘭市東門夜市搭配萬聖節，將於31日舉辦「東門夜市搞什麼鬼」活動，24日舉行宣傳記者會，宜蘭市長江聰淵（前排右3）表示，東門夜市除舉辦萬聖節活動，還有光棍節和雙雙節，希望帶動夜市經濟發展。（宜蘭市公所提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月24日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）宜蘭市長江聰淵今天指出，東門夜市除舉辦萬聖節活動，還有光棍節和雙雙節，帶動夜市經濟。爭取連任的國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙則發表政策白皮書，盼為縣民拚出好生活。

宜蘭市東門夜市搭配萬聖節，將於31日舉辦「東門夜市搞什麼鬼」活動，今天舉行宣傳記者會，江聰淵接受媒體聯訪表示，除這場萬聖節活動外，11月還有「光棍節」與宜蘭市公所創辦的「1122雙雙節」，市公所在這一系列活動總共會發出8000張「Yes！券」，希望能帶動夜市經濟發展。

江聰淵指出，希望夜市觀光發展，不只侷限在年底，期盼未來能定期性在春夏秋冬或每個月都能推出類似活動，結合夜市推動觀光，相信會讓生意更活絡、經濟更景氣，也讓到宜蘭的遊客更高興。

宜蘭市公所指出，今年一樣有遊行踩街、免費萬聖節扮妝與不給糖就搗蛋合作店家活動，31日邀請民眾參與扮妝踩街活動，市公所也推出面額新台幣50元的抵用券「Yes！券」，只要現場參與萬聖節扮妝，就可以獲得1張抵用券，限量1000張，送完為止，憑券可在東門夜市合作商店消費折抵。

宜蘭縣長林姿妙今天則發表政策白皮書，她透過新聞稿表示，回首4年前，她就民生福祉、經濟發展、環境永續3大面向，共提出17類262項的政策白皮書作為施政目標。

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林姿妙說，就任後一直信守對鄉親的承諾，全面、全時、全力地實踐，在縣府團隊群策群力下，已執行完成109項，153項持續推動中，在全力推動縣政目標的同時，仍力行節流穩健減債，將宜蘭縣公共債務由新台幣212億元降低至192億元。

林姿妙表示，未來4年的政策藍圖，在民生福祉、經濟發展、環境永續3大面向，共提出19類重要的縣政工作，她將無畏風雨、用心做好服務鄉親的每份工作，全力為縣民拚出宜蘭好生活，「讓我們一起勇敢起飛、敬好宜蘭」。（編輯：戴光育）1111024

爭取連任的宜蘭縣長林姿妙（中）24日發表政策白皮書，針對民生福祉、經濟發展、環境永續3大面向，共提出19類重要的縣政工作，盼未來4年全力為縣民拚出宜蘭好生活。（林姿妙競選總部提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月24日
爭取連任的宜蘭縣長林姿妙（中）24日發表政策白皮書，針對民生福祉、經濟發展、環境永續3大面向，共提出19類重要的縣政工作，盼未來4年全力為縣民拚出宜蘭好生活。（林姿妙競選總部提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月24日
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