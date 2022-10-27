藍營指曾填寫中國台灣 鄭運鵬：申請專利不公平待遇

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（中央社記者劉冠廷、葉臻台北27日電）國民黨今天表示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在對岸做生意期間，註明自己住在「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」，也呼籲鄭運鵬應交代清楚，目前在中國大陸還有沒有別的生意。

鄭運鵬今天上午出席記者會後接受媒體聯訪表示，過去他創業、申請專利，是透過專利事務所來申請，這是台灣長期在國際專利申請上的困境，「因為台灣不是會員，因此格式會被改成中國要的樣子。」

鄭運鵬說，這些格式都是在國際專利申請上面的必然，到現在還是如此，對台灣確實是不公平的待遇，但格式不是他寫的，是國際專利組織的規範，國民黨看圖說故事，對中間有很多誤解。

鄭運鵬也說，他有這樣的經歷，才知道台灣在國際上遭受不公平待遇、必須要突破困境，國民黨的主張則是接受中國單方面的要求，要台灣逆來順受，兩者不同。

國民黨今天上午召開記者會，質疑鄭運鵬在對岸做生意期間，曾向中國大陸申請專利，不但大幅引用被美國制裁、有中共軍方背景的華為專利，更註明自己住在「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」，究竟「中國台灣」、「抗中保台」哪一個才是鄭運鵬的真心話，呼籲應向全桃園市民交代清楚。

前國民黨文傳會主委、桃園市議員候選人凌濤指出，鄭運鵬於2008年立委敗選後前往中國大陸設立資本額5600萬的「鷗業新媒體」，與中國3大國營電信企業做生意，並以鷗業公司為申請人，自己為頭號發明人，向中國大陸知識產權局申請專利，其中大幅引用被美國制裁、有中共軍方背景的中國大陸華為、中興的大量專利。

凌濤質疑，昨天鄭運鵬才說，當全世界不採購華為設備時台灣若使用，等於讓主機被植入木馬屠城，請鄭運鵬用同樣標準檢驗，自己引用華為技術是否是「門戶洞開、喪權辱國」，出賣自己成為中共同路人。

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凌濤也提到，鄭運鵬在大陸登記的公司地址，為台北市中山區南京東路一段120號6樓之5，這並未列入鄭運鵬的財產申報中，是否漏報；另外，所有權人是誰，是否是借殼登記。且該地點在110年12月曾有實價登錄交易紀錄，價格高達8672萬，鄭運鵬身為市長候選人，有必要向選民說清楚。

與會的國民黨台北市議員游淑慧則說，鄭運鵬應該交代目前在大陸還有沒有別的生意，當年的專利有沒有過期，專利在大陸衍生的商業利益如何，有沒有列入財產申報；賺人民幣不是罪惡，但民進黨把它說成是罪惡，希望桃園市民能檢驗這些雙標的政治人物。（編輯：翟思嘉）1111027