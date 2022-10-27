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參加南投小英之友會座談會 陳建仁籲支持蔡培慧

2022/10/27 22:21（10/27 22:31 更新）
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小英之友會全國總會榮譽總會長陳建仁（左3）27日到南投縣草屯鎮，與民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右2）合體座談，陳建仁除呼籲眾人力挺蔡培慧，也請大家對18歲公民權修憲複決案投下同意票。中央社記者吳哲豪南投攝 111年10月27日
小英之友會全國總會榮譽總會長陳建仁（左3）27日到南投縣草屯鎮，與民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右2）合體座談，陳建仁除呼籲眾人力挺蔡培慧，也請大家對18歲公民權修憲複決案投下同意票。中央社記者吳哲豪南投攝 111年10月27日
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（中央社記者吳哲豪南投27日電）前副總統陳建仁今晚參加南投小英之友會與民進黨南投縣長參選人蔡培慧座談會，他指出，縣長選舉只要努力就有希望，除了支持蔡培慧外，18歲公民權修憲複決案也請大家投同意票。

擔任小英之友會全國總會榮譽總會長的陳建仁，晚間到南投縣草屯鎮，參加南投縣小英之友會與民主進步黨南投縣長參選人蔡培慧座談會，出席者還有民進黨南投市長參選人賴燕雪等人。

陳建仁致詞時指出，民進黨為了台灣民主自由而打拚，這次南投縣長選舉，面對的是艱難且難以打敗的對手，但只要大家努力就會有希望。

陳建仁說，蔡培慧在南投出生，原本可以在台北當教授，但921大地震時卻決定回家鄉幫忙，南投很多房子倒了，蔡培慧把眼淚擦乾還是繼續協助災民，未來如果當選南投縣長，一定會付出百分百的努力爭取建設，和中央配合，讓南投縣改頭換面。

陳建仁指出，除呼籲南投縣民支持蔡培慧外，提醒大家除了縣市長及縣議員選舉，還有18歲公民權修憲複決案的投票，也要請大家投下同意票。

蔡培慧說，她的爺爺奶奶以及爸爸媽媽在南投努力工作，卻因為農產品價格不好，再怎麼努力打拚，資源還是不夠，她認為政治人物應該是為了大家而付出，是為了心中的理念以及建設一個更好的台灣來付出，她也告訴自己，為了南投縣未來的發展，她要努力下去。（編輯：管中維）1111027

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