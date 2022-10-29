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陳超明同台力挺鍾東錦 高喊支持1號前程似錦

2022/10/29 16:34（10/29 16:51 更新）
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國民黨籍立委陳超明（右2）29日與無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（左4）同台現身競選活動場合，他除公開比出1號的手勢，並與台下支持者一起高呼鍾東錦的競選口號「苗栗願景 前程似錦」，表態力挺鍾東錦。（鍾東錦競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月29日
國民黨籍立委陳超明（右2）29日與無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（左4）同台現身競選活動場合，他除公開比出1號的手勢，並與台下支持者一起高呼鍾東錦的競選口號「苗栗願景 前程似錦」，表態力挺鍾東錦。（鍾東錦競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月29日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國民黨立委陳超明今天與無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦同台，他除公開力挺鍾東錦，更帶領群眾高呼鍾東錦競選口號「苗栗願景 前程似錦」，呼籲選民一起支持1號的鍾東錦。

陳超明今天上午出席苗栗縣第4選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）縣議員參選人陳碧華在竹南鎮舉辦的競選總部成立大會，他並與參與站台的鍾東錦同台。

陳超明在致詞時，除了幫陳碧華拉票，還喊出「支持1號縣長候選人鍾東錦」，並與台下支持者一起高呼鍾東錦的競選口號「苗栗願景 前程似錦」。

他說，外界會好奇他為何支持鍾東錦，因為苗栗要進步繁榮，一定要有新的力量與新思維。

陳超明表示，鍾東錦是礦工之子、母親在市場賣菜，雖然年輕時曾浪蕩，但歷經風吹雨打磨練後，仍然一路向善，一路努力奮發，最後獲得事業成功，白手起家，這絕對不是一件容易的事情，唯有這樣的縣長，才能體會基層民眾的生活，了解百姓打拚的心情，因此，鍾東錦才是最佳的苗栗縣長人選。

陳超明指出，國民黨總是聯合主要敵人打擊次要敵人，過去已因此丟失中國大陸的江山，老毛病還是沒改；這次應該記取教訓，要聯合次要敵人打擊主要敵人，不要再鬥來鬥去。

他說，鍾東錦受到打擊，仍能扛下巨大壓力再站起來，朝既定目標方向前進，對於重大計畫會堅毅地完成，天下沒有白吃的午餐，也沒有等來的榮耀，更沒有坐在家裏就有黃袍加身，鍾東錦具有領導人特質與資格，「懇求大家陪鍾東錦打贏苗栗這場選戰，打到贏為止」。

鍾東錦在台上為陳碧華助選，並闡述堅持參選縣長的理念，他呼籲鄉親，選一個肯走出來真正面對鄉親，而非從來不經營基層、躲在鍵盤後面「打鍵盤的候選人」，他感謝大家的支持，「3個政黨打我1人也不害怕，會堅持逆光前行」，努力贏得勝選。（編輯：戴光育）1111029

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