蔡培慧魚池鄉競總成立 陳吉仲力挺：勿錯過人才

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧與魚池鄉長劉啟帆今天成立聯合競總，農委會主委陳吉仲等人到場支持，陳吉仲說，來自農村的蔡培慧念茲在茲要讓南投升級，千萬不要錯過如此人才。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，蔡培慧競選行程持續滿檔，今天陸續參加竹山鎮下坪里宮廟聯合繞境、鹿谷鄉鳳凰國小運動場落成啟用、南投縣議員葉仁創競選總部成立、國姓搶成功活動，並由陳吉仲陪同在魚池鄉車隊掃街，下午至晚間也出席競選連任的魚池鄉長劉啟帆聯合競選服務處成立大會、拚連任的竹山鎮長陳東睦競選總部音樂會。

陳吉仲透過蔡培慧競總新聞稿表示，蔡培慧念茲在茲都是要讓南投農業升級、讓農村揮別蕭條，魚池鄉是最有本錢將農產、茶葉加工、觀光休閒旅遊結合的鄉鎮，農委會全力支持蔡培慧導入先進科技輔助農業生產，另一方面也積極改善農村人力不足問題。

蔡培慧出席鳳凰國小運動場落成啟用表示，學校跑道年久失修，她擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間接到校方反映，立刻用行政院專案補助改善，南投縣政府不用出資，今天是運動會，看到孩子在操場跑跳，感到非常開心；尊重校園行政中立，她沒穿競選背心。

蔡培慧參加國姓搶成功活動表示，非常謝謝客家委員會、國姓鄉長丘埔生長期以來支持且辦得有聲有色，她一直非常推崇在地文化，但發現南投縣政府編列客家族群相關預算僅新台幣400萬元，重視客家文化應給予最實在的支持，若她上任會將預算提高至2500萬元。

國民黨南投縣長參選人許淑華、仁愛鄉長參選人江子信聯合競選總部今天下午成立，前高雄市長韓國瑜到場站台，對此，蔡培慧回應媒體詢問表示，「落跑市長與黑金立委是一對」，是女版韓國瑜；對於媒體提問韓國瑜是否為票房毒藥，蔡培慧說，曾有青年告訴她，台灣人不要、高雄人不要的韓國瑜，南投人也不要。

對此，許淑華接受媒體聯訪表示，民調越落後的參選人，越是口不擇言，即便貴為博士學歷，用詞仍帶有情緒性，對方一直指責南投縣黑金統治17年，這是對縣民最大侮辱，一直用這頂「大帽子」扣在許淑華、南投縣長林明溱、縣民頭上，相信會被縣民用選票淘汰。（編輯：郭諭儒）1111029