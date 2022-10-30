韓國梨泰院踩踏事件 黃珊珊：應列災難處理SOP

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）韓國首爾市梨泰院昨晚發生嚴重踩踏事故，釀多人死傷。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，對此大規模傷亡深感遺憾，未來針對巷弄內活動，建議應列災難處理SOP。

黃珊珊下午參與市長勞工政策發表會，會後媒體聯訪詢問如何看韓國梨泰院事件，北市未來大型活動安全是否可以此為借鏡。

她表示，早在多年前新北市八仙塵爆事件發生後，台北市政府就已針對舉辦大型活動安全訂定相關自治條例和因應，對於梨泰院事件，很遺憾有如此大規模傷亡，針對這種散落在小巷道內活動，將來在災難處理上應考慮列入標準作業程序（SOP），進行重新檢視。

媒體追問如何看外界藉梨泰院事件影射大巨蛋公共安全審查和人潮疏散問題，黃珊珊認為，大巨蛋狀況和梨泰院事件型態完全不一樣，大巨蛋案就是考量疏散問題，所以在所有逃生避難模擬安全審查就將全部容留人數下降，從原先13萬人減至5萬9833人，綠營又要做相關影射是非常不智的。

黃珊珊說，大巨蛋公安審查都是經過層層把關，且經內政部審查通過，容留人數和相關逃生避難規定，在這幾年停工變更設計審查都已完成，所以請不要魚目混珠，若不清楚相關內容，可上網瀏覽所有大巨蛋相關會議資料，認為民進黨台北市長參選人陳時中還是看完之後再來說比較好。

對於中國國民黨前文傳會副主委唐德明在臉書發文力挺黃珊珊，且有網友在文下留言說黃珊珊在2016年的首都改革連線也有和總統蔡英文合作，媒體詢問是否利用各黨資源拉票，黃珊珊說，每個人都有各自立場，唐德明是自己的30年好友，認為每個人的過去都可接受檢驗，但不要隨便貼標籤。

黃珊珊隨即舉例表示，就像前台北市長郝龍斌擔任新黨主席任內，曾就任民進黨執政時期的環保署長，後來又回國民黨，也沒人說他是阿扁男孩。

媒體問到如何看國民黨內部民調評估其台北市長參選人蔣萬安目前領先，另陳時中也說自己聲量仍最高，黃珊珊表示，自己團隊每個星期也都有做民調，目前大概是坐二望一，但不會像其他團隊每天在做操作，若有內部民調數字就拿出來給各界看，認為重點仍在於做好該做的事，讓選民來做選擇，而不是做假新聞。

談到陳時中批黃珊珊、台北市長柯文哲和蔣萬安三人成虎，交叉掩護攻擊他，媒體詢問看法，黃珊珊說，應該不是三人成虎，應該是2300萬人都成虎。（編輯：方沛清）1111030