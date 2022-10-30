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借鏡梨泰院事件 陳時中籲謹慎檢討大巨蛋公安

2022/10/30 15:24
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）韓國梨泰院昨天發生嚴重推擠踩踏意外，民進黨台北市長參選人陳時中今天說，還沒營運過的台北大巨蛋過去曾被質疑逃生相關問題，應以此為借鏡，戒慎恐懼、謹慎檢討。

韓國首爾梨泰院昨天晚間大型萬聖節慶祝活動爆發超過百人死亡的嚴重踩踏意外，陳時中上午表示，市長要隨時提高警覺、注意市政，日後台北大巨蛋開始營運也必須嚴格執行交通維護審查。

黃珊珊下午出席台北市產業總工會舉辦的勞動政見發表會後接受媒體聯訪表示，大巨蛋與梨泰院踩踏意外完全不一樣，要拿來影射非常不智，請不要魚目混珠。

出席同場活動的陳時中在會後接受媒體聯訪指出，大巨蛋將來可能同樣會遇到人員管理及疏散問題，若黃珊珊還是講這樣的話、以這樣的角度思考，「真的是一點同理心都沒有」，管理也會出問題。

陳時中說，梨泰院事件令人非常傷心，已在臉書及推特發文代表整個團隊表達關心與哀悼，從這起意外中也了解到公共安全與交通維護的重要性，未來的市長及市府一定要特別注意。

陳時中表示，還沒有營運過的大巨蛋過去就曾被質疑逃生路線及規劃等問題，當然目前已經訂好相關計畫，但開始營運後一定要更小心，避免發生這類令人非常遺憾的事件。

媒體詢問，怎麼看台北市長、民眾黨主席柯文哲上午在宜蘭受訪時稱對大巨蛋有信心。陳時中回應，有信心當然好，但戒慎恐懼是必要的，不要因為太有信心而引發遺憾，到時候後悔莫及。

陳時中強調，不是說一定會出問題，但在這當下應把梨泰院事件當成借鏡，非常虛心、謹慎地檢討公安才是正道。（編輯：方沛清）1111030

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