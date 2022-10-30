33總動員造勢 黃珊珊：坐二望一衝刺奪冠

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）北市選戰倒數衝刺，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天舉行「33總動員」造勢活動，她說，藍、綠2黨只想走對決回頭路，目前坐二望一將衝刺奪冠，柯文哲和張昭雄都到場力挺。

黃珊珊呼籲，希望市民11月26日站出來用智慧選出適任的台北市長，為了市民自己、也是為下一代，希望今天以後要翻轉台北、翻轉假消息和假民調，並指目前團隊內部民調是坐二望一，要繼續衝刺奪冠。

黃珊珊下午出席在台北市政府東大門廣場所舉辦的「33總動員」造勢活動，包括台北市長、民眾黨主席柯文哲和民眾黨籍8名市議員參選人都到場力挺助陣，許多里長和市民也到場訴說自己和黃珊珊之間的小故事。

柯文哲致詞指出，8年前參選時喊出要推倒藍綠高牆，但如今藍、綠2黨依舊在叫罵對立，他當選後實踐諾言「超越藍綠、不是消滅藍綠，而是要讓藍、綠在社會都能和諧生存」，並舉柯市府團隊成員來自各個政黨，證明只要願意，藍、綠是可以融合的，自己已做到建立聯合政府和全民政府。

他說，藍、綠2黨持續以意識形態折磨台灣人民，請問還要折磨到何時，改變政治文化社會運動相當辛苦，但自己不覺寂寞，因為有人會繼續努力為北市努力「那就是黃珊珊」。

柯文哲指出，黃珊珊長期擔任市議員、問政認真且鮮少負評，加入市府團隊擔任副市長認真工作，過去3年已證明她是最佳市長人選，並舉疫情期間力守萬華的行動能力，也能在法規和市民需求間擔任溝通橋樑協助找到平衡點。

話鋒一轉，柯文哲說，近期藍、綠台北市長參選人分別提出免治馬桶和深蹲換乘公車政見，但實事求是的黃珊珊提出防災型都更，從中就可看出3人不同點，希望讓有執行力的黃珊珊接棒市政推行，呼籲11月26日去投票就是改變國家第一步。

黃珊珊隨後也在眾人夾道歡迎和大雨中登台致詞，她表示，自己從基層做起，擔任20多年市議員後，於3年前受柯文哲之邀擔任副市長，期間看到城市和市民需要，一起協助解決問題，也因為這段經驗，讓她相信自己可以擔負台北市長重任，力呼要繼續「改變成真」。

她指出，現在藍、綠2黨不想改變，只想讓北市走回頭路，不斷做藍綠對決操作和棄保，根本不想努力，只想著政黨利益，自己每天都和台北市民站在一起，這個城市需要會行動和解決問題的人，而非說空話的人。

黃珊珊呼籲，希望市民11月26日站出來用智慧選出適任的台北市長，為了市民自己、也是為下一代，希望今天以後要翻轉台北、翻轉假消息和假民調，並指目前團隊內部民調是坐二望一，要繼續衝刺奪冠。

活動現場大雨滂沱，但支持者凍蒜聲不斷。親民黨副主席張昭雄也現身力挺，並致贈「靜思語」給黃珊珊，給予勉勵和經驗傳承。（編輯：方沛清）1111030