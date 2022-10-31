謝龍介攻文旦產銷 南市府：多元策略助農民

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）國民黨台南市長參選人謝龍介今、明兩日在麻豆區舉辦5場文旦產銷座談會，要求台南市長黃偉哲務實面對問題。台南市農業局指出，今年啟動多元行銷策略，外銷加拿大也有成績。

謝龍介上午在麻豆南勢里保安宮舉辦的首場座談會開講表示，自己因為提出麻豆文旦產銷問題，被黃偉哲以「文旦之亂」抹黑，除了感到有苦難言，也必須勇敢站出來和鄉親直接對話。

謝龍介表示，在他不斷監督與質疑下，台南市政府今年首度在中秋節過後持續收購文旦，讓黃偉哲在中秋節前釋出「文旦銷售一空」的謊言不攻自破，呼籲黃偉哲務實面對問題。

謝龍介表示，面對其他縣市的柚子用貨車載到麻豆「洗產地」，黃偉哲卻完全放任、毫無防堵作為，至今不願意做實事，為麻豆文旦建立生產履歷制度。

謝龍介指出，若能當選市長，將立即推動產銷履歷，打造在地品牌，並規劃多元禮品式行銷，以2、3公斤裝的文旦提高品質、拉高售價，真正造福農民。

台南市農業局下午發布新聞稿指出，今年文旦在生產期間氣候穩定，採收前雨水多，果肉更飽滿、多汁、大小均勻、果皮細緻，果實品質極佳，但因採收期距離中秋節僅有短短10幾天，產生極大賣壓。

台南市農業局指出，市府啟動多元策略，打破既定印象，其中針對國際行銷部分，於9月7日陸續啟運5個貨櫃，超過27噸農產品運抵加拿大，並於多倫多舉辦「台南週」農產及農產加工品展售會，消費者對台南文旦口感讚不絕口，高度肯定台南農產品品質。

台南市農業局指出，今年加工廠商研發的加工產品，包含有農產公司結合便利商店推出「鮮切麻豆文旦柚」，還有業者歷經5年研發後推出文旦汁、紅文旦汁，麻豆區農會也推出多項文旦加工產品，總計使用超過160萬台斤文旦柚，有效提高農民收益，為提升柚類產業升級再次做出成績。（編輯：李亨山）1111031