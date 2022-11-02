陳時中團隊批蔣萬安 針對性排案把國會當側翼

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民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤（右）2日質疑，國民黨台北市長參選人蔣萬安及同黨立委擔任立法院衛環委員會召委時，出現針對性排案狀況，鎖定攻擊陳時中，是把國會當成側翼。中央社記者陳昱婷攝 111年11月2日

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市長選情漸熱，民進黨參選人陳時中競選團隊今天質疑，國民黨參選人蔣萬安及同黨立委擔任立院衛環委員會召委時，出現針對性排案狀況，鎖定攻擊陳時中，是把國會當成側翼。

陳時中競選團隊今天舉辦記者會向蔣萬安提出「每日一問」，團隊總幹事吳思瑤表示，她昨天向蔣萬安提出的質疑，蔣萬安仍未親自回應，呼籲他清楚說明自己對於同婚、不當黨產還財於民、中正紀念堂轉型等議題的立場是什麼，「蔣萬安，像個男子漢，出來打球，不要再躲。」

吳思瑤進一步表示，她今天要向蔣萬安提出新問題，從立法院公告的議事錄可發現，蔣萬安在第10屆第2會期擔任衛環委員會召委，有排案權，但他排了19天的案，就有14天要求陳時中出席，針對性排案高達74%。

吳思瑤指出，衛環委員會負責監督非常多部會，除了衛福部還有勞動部、環保署等，蔣萬安在第10屆第4會期擔任召委時，卻繼續進行不合理的議程安排，鎖定攻擊陳時中，「蔣萬安你是關心疫情，還是只關心你的選情？」

吳思瑤說，不只蔣萬安，同黨立委陳玉珍、林為洲、張育美擔任衛環委員會召委時，甚至擔任財政委員會召委的費鴻泰也有針對性排案狀況，把國會當成參選擂台、把國會當成側翼、戕害民主監督機制。

吳思瑤質疑，蔣萬安從2020年開始為了選台北市長鋪路，也不監督其他行政部會，防疫如此重要，卻把衛福部官員困在立法院，「蔣萬安你認為你是防疫功臣，還是防疫罪人？你支持濫用公器嗎？」

民進黨台北市議員簡舒培接著在會中質疑，無黨籍台北市長參選人黃珊珊在有意參選後開始把公務員當成助選員，從6月開始爆發一連串寄生市府的行為，包含帶民眾黨參選人視察市場、讓教育局長幫忙宣傳新書、使喚市府替代役到市議會送新書等。

簡舒培再揭露，從2021年底到今年8月中，產發局及所屬商業處、市場處共花費新台幣287.1萬元市政行銷預算，替黃珊珊拍攝10部影片作為「畢業特輯」；市府還要求交通局官員週末加班寫新聞稿批評陳時中。

簡舒培說，黃珊珊濫用公家資源輔選、把整個北市府變成自己的競選總部，「台北市民欠妳的嗎？」（編輯：李亨山）1111102