遭指排案針對陳時中 蔣萬安競辦：綠委自我閹割

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊質疑，國民黨參選人蔣萬安在立院針對性排案、鎖定攻擊陳時中。蔣萬安競辦回應，以「私設刑堂」來形容立委問政是角色錯亂、自我閹割。

陳時中競選團隊質疑，蔣萬安在第10屆第2會期擔任衛環委員會召委，有排案權，但他排了19天的案，就有14天要求陳時中出席，針對性排案高達74%。

蔣萬安競選辦公室晚間發稿回應，立委不分黨派，都負有監督行政部門施政的天職，但陳時中團隊幾名立委竟以「私設刑堂」來形容立委問政，根本是角色錯亂、自我閹割。

蔣萬安競辦表示，蔣萬安曾要求陳時中出席的會議，涵蓋萊豬檢驗及對國人影響、高端國際認證進度、疫苗受害救濟、中研院P3實驗室疫情、開放移工入境防疫準備等，「這些議題有哪個不重要？有哪個不需要陳時中親自到院說明、聽取委員們的建議？」

蔣萬安競辦說，同時期的民進黨召委陳瑩，在安排議程時「不指名陳部長出席」「不安排討論萊豬」「不安排討論防疫」，陳瑩和大部分民進黨委員都自我閹割，淪為行政院和衛福部的防疫傳聲筒。

另外，媒體人趙少康日前針對藍白合議題提出「新竹換台北」的說法。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安是否應出面譴責此低下的政治操作，質疑蔣萬安默許趙少康言論。

蔣萬安競選團隊發言人鄭世維稍早表示，趙少康所言違反公職人員選舉罷免法，任何政黨都不會這麼做，且台北市民素質很高，不會隨意被帶風向。

鄭世維並說，一開始拋出棄保說法的是台北市長柯文哲，黃珊珊要去問他才對，現在氣急敗壞的人是黃珊珊自己。（編輯：李錫璋）1111102