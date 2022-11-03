徐榛蔚請假拚選戰 Kolas於5日邀蔡總統站台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚（左）3日起請假投入選戰，力拚連任，上午至美崙市場展開拜票行程。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年11月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚今天起請假投入選戰拚連任，5日競選總部成立，邀黨主席朱立倫授旗；民進黨縣長參選人Kolas Yotaka同時間成立中區競總，總統蔡英文將來站台。

徐榛蔚有執政優勢，秉持過往選戰冷處理風格，以公務行程為主，由縣府、縣黨部回應，9月起陸續掛起競選看板，假日積極走訪黨內基層民代參選人造勢活動，擔任母雞角色。

徐榛蔚今天上午戴上競選背帶，在里長陪同下至美崙市場展開拜票行程，她緊握選民的手，親切問候民眾，展現親和力，預計下午將至市八市場掃街。

徐榛蔚競選總部如同4年前一樣，設在國民黨花蓮縣黨部，5日下午3時於中正體育館舉行競選總部成立大會；國民黨花蓮縣黨部主委張逸華今天接受中央社記者訪問指出，將邀請朱立倫前來授旗，接下來13鄉鎮市都會陸續成立競總，並安排當地拜票行程。

5日下午同一時間，Kolas Yotaka將於光復鄉成立中區競選總部，邀請蔡總統出席，這是繼花蓮市、玉里鎮競總後，第3處競總，前2次都由副總統賴清德到場力挺。

花蓮縣長選舉，花蓮共3人參選，藍營徐榛蔚爭取連任，綠營由前總統府、行政院發言人Kolas Yotaka挑戰，另外，還有3度挑戰縣長選舉的無黨籍黃師鵬。（編輯：陳仁華）1111103