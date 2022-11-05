民進黨12日凱道為台灣鼓舞晚會 拚延續綠色執政

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（中央社記者溫貴香台北5日電）九合一選舉進入最後階段，民進黨訴求「顧家鄉、拚未來」與返鄉投票，11月12日將在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」晚會，訴求延續綠色執政成果，並呼籲國民黨不要將全民努力防疫的成果，當成選戰操弄的口水。

國民黨將在選前最後3週推出網路廣告影片，向民眾訴求此次選舉是對政府的期中考試，文傳會主委洪孟楷今天說，廣告將呈現政府這2年的防疫亂象，幫民眾恢復記憶。

民進黨發言人黃彩玲晚間表示，民進黨一直保持自己的宣傳節奏，之前已推出區域連線、女力連線，以及訴求反黑金和家族政治；下週民進黨將訴求延續綠色執政成果，11月12日在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」晚會，持續訴求綠色執政團隊會做事、顧家鄉、拚未來等主軸。

針對國民黨網路影片將呈現防疫亂象，黃彩玲指出，國民黨無視國際肯定全台灣人民努力防疫的成果，只想要把防疫拿來當選戰操弄的口水，令人反感；當全民一起攜手恢復正常生活、國際旅客往來恢復之時，國民黨持續不斷的逆向而行，操弄防疫，只會讓人看破手腳。

黃彩玲說，國民黨作為在野最大黨，前後言詞反覆，為反對而反對，今天國民黨台北市長參選人蔣萬安在辯論場上說「自來水管、天然氣管線、人行道等城市基礎建設都要全面加速翻新，這是當務之急、刻不容緩」，這都是民進黨推動的前瞻基礎建設內容。

黃彩玲表示，國民黨一方面要求政府發展國產疫苗、提供支援，立法院國民黨團還曾在2020年要求支持國產疫苗，結果現在為了選舉，處處攻擊國產疫苗，無視專家會議的科學證據，硬要把疫苗打成弊案，國民黨這種前後反覆的態度，「不就是這幾年台灣最大亂象嗎？」（編輯：林克倫）1111105