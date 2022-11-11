蔡其昌青年應援團成立 呼籲年輕人返鄉投票

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民進黨台中市長候選人蔡其昌（2排左3）11日在競選總部成立青年應援團，呼籲所有在外求學、打拚的青年朋友，26日一起返鄉投票，支持蔡其昌也力挺18歲公民權。中央社記者郝雪卿攝 111年11月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌青年應援團今天成立，呼籲所有在外求學、打拚的青年朋友，一起返鄉投票，一起顧家鄉、拚未來，盼凝聚青年力量改變家鄉政治。

蔡其昌青年應援團下午在競選總部舉辦成立大會，由100多名台中在地青年及來自全台各地來台中唸書的大學生號召組成，蔡其昌青年後援會總會長陳柏惟以及台中市議員黃守達、彰化縣議員參選人楊子賢、南投縣議員參選人沈夙崢共同參與，呼籲年輕人站出來。

蔡其昌在會中提出多項青年政見，包括4年蓋社宅8000戶、捷運藍線動工、國中小營養午餐免費等，他指出，這場選舉不論輸贏，相信青年應援團的成員們都會透過實踐獲得很多公共參與的經驗。

蔡其昌說，今天沒有來參加的青年朋友，可能因為忙碌而沒有參與這場選戰，但一定要參與選舉投票，因為選舉就是決定城市發展的表達，才能淘汰在選戰中亂開選舉支票、沒有實踐力的政治人物，呼籲所有朋友出門投票、返鄉投票，用手中的選票決定這座城市的未來。

陳柏惟說，台灣政治現在最大的問題就是扭曲與造謠，但相信民主、相信人民的智慧，透過年輕人對公共事務的參與，改變台灣的政治文化，台灣越民主就會越本土。自己當年為什麼要參與政治，就是希望動手改變自己的家鄉、打造自己想要的社會。

黃守達、楊子賢、沈夙崢共同表示，過去的政治環境並不在乎年輕人，之所以想從政，正是希望許一個讓青年能回鄉安居的願望，而突破地方派系把持政治、終結資源私相授受、翻轉家鄉政治的最大關鍵，就是返鄉投票。

青年應援團成員代表張菀儀說，這次選舉大家選擇站出來，用行動來支持蔡其昌，是為了要讓台中變得更好，也是為了讓大家知道其實年輕人對於所生活的城市有願景，並且願意付諸行動。（編輯：郭諭儒）1111111