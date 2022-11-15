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縣庫盈餘陳福海要直球對決 楊鎮浯反控違選罷法

2022/11/15 19:03（11/15 19:16 更新）
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選舉進入倒數階段，無黨籍金門縣長候選人陳福海（前中）15日到城隍廟前下跪發誓，強調絕不賄選、不採取抹黑手段，若當選也絕不貪腐。中央社記者黃慧敏攝 111年11月15日
選舉進入倒數階段，無黨籍金門縣長候選人陳福海（前中）15日到城隍廟前下跪發誓，強調絕不賄選、不採取抹黑手段，若當選也絕不貪腐。中央社記者黃慧敏攝 111年11月15日
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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門選情白熱化，陳福海質疑縣庫盈銳減減，恐將成為負債縣市，呼籲楊鎮浯在明天公辦政見會「直球對決」；楊鎮浯陣營要對手就座談會發送餐盒費用恐違選罷法先說清楚。

無黨籍的陳福海今天表示，上屆縣長卸任時縣庫有新台幣161億元，楊鎮浯執政4年後只剩下58億；如果楊鎮浯連任，縣庫再虧100多憶，金門將成為負債縣市「還談什麼建設」？他呼籲楊鎮浯在明天公辦政見會「直球對決」，包括把金酒相關議題講清楚說明白。

金門縣長選舉政見發表會明天上午8時30分在縣府多媒體簡報室舉行。尋求連任的國民黨參選人楊鎮浯透過競選總部表示，陳福海所言，在議會和相關說明中都已清楚表達，對手的選舉語言及操作，不會隨之起舞，

對於陳福海的喊話，楊鎮浯競選總部表示，楊的誠信與操守經得起檢驗，選民有目共睹；「至於曾經騙過城隍爺的人，即便再去城隍廟發誓，金門還會有人相信嗎？」

楊辦競總執行長石兆瑉下午召開記者會，指控陳福海10月6日、11月10日兩天在金城鎮兩個社區辦理座談會，會後發送價值分別為120元和270元的西點餐盒和蛋糕，明顯違反公職人員選舉罷免法，隨後抵金門地檢署具狀告發。

對此，陳福海服務處回應，金門陳氏宗親會歷年選舉期間都會舉辦鄉親問政說明會，並邀請各候選人發表政見暢談理念，不是為個別候選人辦理，陳福海單純受邀出席闡述參選理念。對於對手陣營濫用司法資源、爛告的惡意競選手法深表痛心。

此外，陳福海上午到城隍廟起誓，另2位縣長候選人林志錦、朱紀緯也到場參與。由於陳福海母喪重孝在身，不能進入廟裡，他在廟前下跪發誓不賄選、不採取抹黑手段，並重申如在競選過程中或未來當選後「金酒東北試釀案」遭起訴，立即停止選舉或辭去縣長職務，也要求楊鎮浯比照辦理。（編輯：孫承武）1111115

國民黨籍金門縣長候選人楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉（右）15日表示，無黨籍候選人陳福海10月6日與11月10日辦理社區座談會，發送價值超過新台幣100元點心給民眾，涉嫌違反選罷法，楊鎮浯競總隨後並到地檢署具狀告發。中央社記者黃慧敏攝 111年11月15日
國民黨籍金門縣長候選人楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉（右）15日表示，無黨籍候選人陳福海10月6日與11月10日辦理社區座談會，發送價值超過新台幣100元點心給民眾，涉嫌違反選罷法，楊鎮浯競總隨後並到地檢署具狀告發。中央社記者黃慧敏攝 111年11月15日
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