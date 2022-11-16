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政見辯論會徐榛蔚缺席 Kolas：遺憾但不意外

2022/11/16 11:38（11/16 12:01 更新）
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第19屆縣長選舉候選人公辦政見辯論會16日在花蓮縣選舉委員會會議廳舉行；採自由意願參加，民進黨候選人Kolas Yotaka（右）、無黨籍候選人黃師鵬（左）會前握手、互道加油。中央社記者李先鳳攝 111年11月16日
第19屆縣長選舉候選人公辦政見辯論會16日在花蓮縣選舉委員會會議廳舉行；採自由意願參加，民進黨候選人Kolas Yotaka（右）、無黨籍候選人黃師鵬（左）會前握手、互道加油。中央社記者李先鳳攝 111年11月16日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮縣選委會今天舉辦縣長候選人政見辯論會，爭取連任的花蓮縣長徐榛蔚缺席，民進黨候選人Kolas Yotaka說，徐榛蔚不願面對政策辯論，遺憾但不意外。

由花蓮縣選舉委員會辦理的「花蓮縣第19屆縣長候選人公辦政見辯論會」，今天上午在花蓮縣選舉委員會舉行，同步錄製後於17日起至25日止在縣內有線電視系統播放。

由於公辦政見辯論會採自由意願參加，爭取連任的國民黨候選人徐榛蔚未出席，民進黨Kolas Yotaka、無黨籍黃師鵬分別發表政見。

對於徐榛蔚未出席，徐榛蔚競選總部發言人張逸華回應表示，每一候選人有其依選舉情勢的行程安排，徐榛蔚作法是實際接觸選民；她的政見願景也會透過媒體來說明，只要目的達到就好。

Kolas Yotaka在會前接受媒體聯訪表示，不論是發表會、辯論會，現任縣長選擇不參加，不對選民說明自己政見，顯示完全不在乎也看不起花蓮縣民；Kolas諷刺果然是「花蓮國」，感到遺憾卻一點也不意外。

Kolas指出，對現有縣政有許多質疑，包括縣府官員陸續出現接受回扣接受賄賂與招待，此風紀問題，過去縣長是否有效管理；是否尊重民意，府會關係如何、對議會質疑縣府政策、預算，縣長立場等，徐榛蔚在「花蓮國」同溫層內想統治花蓮，希望此次能破碎人民的惡夢。

Kolas在發表會中表示，競選結束後所有現金結餘、選舉產生的補助、捐款等將全數捐給花蓮918震災後重建之用、及全縣所有需要幫助的經濟弱勢者。「我的參選不是為了成就我自己，不是為了成為另外一個傳說中的五星縣長。」花蓮絕對不能只屬於一個家庭、一對夫妻，否則花蓮會更腐敗、更黯淡。

Kolas細數過去13年來在前縣長傅崐萁與徐榛蔚輪流當縣長期間發生的弊端，她說，「13年我們看不見花蓮的進步，現在我想跟花蓮縣民一起改變這恐怖的統治。」她首先要徹底開放縣政府，讓所有決策必須公開透明在陽光下，各種標案都要公開透明，嚴禁收受賄賂回扣、接受任何廠商關說，讓經濟產業復甦，企業才敢來花蓮投資，人民才會有工作機會。

第3度參選縣長的黃師鵬今天在政見會中侃侃而談建設花蓮願景與理想，他還提出美國憲法中已經擔任過2屆總統的人不允許在隔一個任期後再次參選的案例，希望台灣也能修法，以杜絕傅崐萁夫妻輪流當縣長。（編輯：郭諭儒）1111116

Kolas Yotaka
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