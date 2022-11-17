台灣客家聯盟力挺Kolas 徐榛蔚掃街拜票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）選舉倒數9天，台灣客家聯盟理事長蔣絜安今天領軍，力挺民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka，讚賞她是多元文化的力量；國民黨花蓮縣長徐榛蔚則掃街拜票，尋求選民支持。

蔣絜安、客委會副主委鍾孔炤、民進黨發言人謝佩芬等人今天下午拜訪Kolas競選總部，蔣絜安致詞表示，與Kolas緣份很深，且擔任桃園市政府客家事務局長期間，Kolas是原住民族行政局長，建立深厚的革命情感。

蔣絜安表示，Kolas會講多種語言，象徵多元文化的力量，以Kolas的高度和能力，一定會是很好的縣長，也會支持客語文化的發展，今天特別帶著來自客家人的祝福，邀客家鄉親支持Kolas。

Kolas以客語致詞感謝客家人支持，她說，花蓮是多元族群的縣市，各式文化活動必須建立在各族語言之上，身為會講客語的原住民，當選後會重視語言傳承，也會身體力行經常說客語，讓客語在花蓮成為重要語言，傳承客家文化。

徐榛蔚昨天一連2場大型造勢活動，前高雄市長韓國瑜到場力挺，今天延續熱度，前往福氣站、中區原民鄉等多處掃街拜票，尋求選民支持。（編輯：陳仁華）1111117