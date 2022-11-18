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網紅鄭家純擔綱催票 蔡英文呼籲踴躍投票

2022/11/18 12:26（11/18 12:42 更新）
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影片來源：蔡英文

（中央社記者溫貴香台北18日電）民進黨「為台灣挺身而出」系列的第4則影片，由「雞排妹」鄭家純擔綱。黨主席蔡英文也透過臉書，呼籲11月26日踴躍出來投票，打造一個更好的國家。

九合一大選進入倒數階段，蔡英文在臉書發文，感謝鄭家純總是在關鍵時刻，為台灣挺身而出，也因為有許多像鄭家純一樣關心公共事務的年輕人站出來，台灣才能關關難過、關關過。

蔡英文特別向年輕人喊話，每一個人手中的選票，都將是改變台灣、改變家鄉的關鍵；買車票，回家投票，支持18歲公民權過關，支持好的候選人，讓台灣更有力量克服挑戰。

此外，民進黨指出，許多網路圖文作家接連在網路上發聲表態支持，包含插畫天后「彎彎」、厭世系風格「垃圾人」、人氣漫畫作家「百鬼夜行」等知名圖文作家，都透過趣味的插圖與漫畫，號召「為台灣挺身而出」，呼籲1126返鄉投票，「缺你不可」。

民進黨網路社群中心主任范綱皓受訪表示，圖文作家自由的創作，是台灣難能可貴的社會能量；呼籲返鄉投票，也是台灣人的日常，很高興陸續看到不同領域的意見領袖，站出來表態。（編輯：翟思嘉）1111118

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