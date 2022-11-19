林右昌分享基隆經驗 籲挺徐定禎改變苗栗

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民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（右）19日舉辦「用守護家鄉的心情，一起改變苗栗」對談，基隆市長林右昌（左）受邀到場分享基隆建設經驗，呼籲苗栗鄉親集中選票力挺徐定禎。（徐定禎競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月19日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天舉辦「用守護家鄉的心情，一起改變苗栗」對談，基隆市長林右昌獲邀分享經驗，林右昌說4年可改變一座城市，呼籲苗栗鄉親集中選票挺徐定禎。

林右昌在對談時表示，2014年當選基隆市長之前，苗栗和基隆是難兄難弟，苗栗的財政負債比例第1名，基隆市是第3名，但是他上任後隨即編列預算還債，並在8年減債40%。他指出，能夠迅速還債的原因在於執政能力和態度，具體做法就是零基預算觀念以及執行具體可行計畫，才能讓預算有餘裕。

林右昌向徐定禎分享基隆建設經驗，包含基隆市港再生標竿計畫、基隆塔、正濱漁港等，只要透過有創意策略，最破落的地方也能變成最有希望的場域。

林右昌說，4年可以改變一座城市，鼓勵苗栗鄉親，選對人，呼籲苗栗鄉親集中選票、外地遊子返鄉投票，共同支持徐定禎，改變苗栗的未來。

徐定禎表示，過去的基隆曾經街道髒亂，垃圾亂丟又有臭味瀰漫，但是在林右昌執政後，基隆徹底進化，市容變美了，人潮也變多了，林右昌藉文化、地景、美食行銷基隆，都很值得苗栗效法學習，若他當選苗栗縣長，將會以苗栗的天然景觀、人文地景、歷史古蹟來行銷苗栗，此外，也將與中央展開大合作大建設，讓苗栗做出改變，也讓苗栗鄉親能夠走路有風。（編輯：方沛清）1111119