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花蓮藍綠掃街Kolas訴求改變 徐榛蔚打造幸福城市

2022/11/22 19:57
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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）選前花蓮藍綠候選人都掃街拜票，Kolas今天在吉安鄉以車隊拜票，沿途向鄉親訴求「我們團結一起改變」；徐榛蔚到瑞穗、富里鄉也是車隊掃街，爭取鄉親支持，繼續打造幸福城市。

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka偕同黨籍花蓮市長候選人謝豪杰、縣議員候選人王格致、林則葹等人一起以車隊掃街，沿途向花蓮鄉親訴求「我們團結一起改變！」

路邊店家民眾、駕駛人紛紛比出手勢支持，有人戴上帽子、揮舞旗幟，高喊「凍蒜」。1名阿美族婦人在路上看到車隊，特地穿越馬路和Kolas握手，並主動要求拿取大批傳單要帶回部落發送。

Kolas說，她曾經在台灣西部的「國門」桃園市政府服務，現在將要打造花蓮縣成為台灣面向太平洋的另一個「國門」。

爭取連任的花蓮縣長徐榛蔚今天也是車隊到南區的瑞穗鄉、富里鄉掃街拜票，雖突然下雨，仍澆不熄支持者的熱情，紛紛穿著雨衣出來，還有民眾燃放炮竹以示歡迎與祝福，現場「凍蒜」聲不斷。

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徐榛蔚指出，縣府團隊大力提升農民福利，不僅資材費補助提升，農民災害保險、有機驗證零負擔，農業保險、設施設備補助都有提升。尤為重視協助農民銷售農產，補助農會辦理各式行銷或設備升級，瑞穗的文旦、茶，富里的米、金針，都是花蓮最頂級、純淨農產。

徐榛蔚表示，打造幸福台九線、縱谷客韻季、富里客庄義民環境計畫、太平洋溫泉季、瑞穗長照中心等，縣府持續辦理及落實各項大型建設或活動，以三軸三心為區域發展策略，持續精進花蓮南區觀光藝文、社福照護量能，營造幸福城市。（編輯：謝雅竹）1111122

#徐榛蔚
#花蓮
#Kolas
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