選舉倒數2天 謝國樑籲各陣營保護好自己勿出怪招

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（中央社記者高華謙新北24日電）國民黨基隆市長候選人謝國樑今天呼籲，選舉進入倒數2天，包括國民黨在內的各陣營不要出特別狀況或怪招，應保護好自己的安全，穩定、平安地度過最後48小時。

謝國樑今天上午前往七堵區車隊掃街，行前接受媒體聯訪時指出，台灣是成熟度相當高的民主社會，隨選舉進入倒數2天，包括國民黨在內的各陣營不要出特別狀況或怪招，應保護好自己的安全，讓團隊穩定運作，最後48小時若出現臨時狀況，這對台灣民主是很大傷害。

謝國樑競選辦公室發言人余治明今天也提出「選前提防3狀況」，分別為栽贓賄選、假冒緋聞與自導悲情。

余治明說，這段時間不斷聽到各陣營以許多悖離真實事件指控其他候選人，且惡意汙衊、抹黑，以過往選前案例來看，多種奧步層出不窮，所以在選前2天提醒大家，絕對要拒絕各陣營任何「奧步」行為。

另外，謝國樑昨天表示，基隆市長林右昌過去8年任內的確有政績，可是不代表沒有進步空間，有很多事都要繼續努力，他期待成為那名接棒者。

謝國樑今天指出，他的確肯定包括林右昌在內、所有市政府公務人員過去幾年努力，但基隆未來可在就業、醫療與教育方面做更多事，並賦予觀光景點更清楚商業模式，他會把基隆打造得更不一樣，讓市民有快樂生活。（編輯：戴光育）1111124