總統盛讚基隆塔為台灣重要新地標 媲美台北101

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（中央社記者高華謙、王揚宇基隆24日電）總統蔡英文今天視察基隆50公尺高地標豎梯「基隆塔」工程時說，基隆塔串連基隆山城與海城，是未來台灣重要新地標，國際旅客來玩不只記得台北101，心中也會烙印基隆塔。

基隆山海城串聯再造計畫工程（基隆塔）斥資新台幣約3.7億元打造，預計11月底完工，蔡總統今天在基隆市長林右昌與身兼民進黨立法委員的基隆市長候選人蔡適應陪同下，視察「基隆塔」工程。

蔡總統表示，這幾年林右昌與市府同仁打拚下，基隆活動與建設都很多，林右昌忙到第8年，建設還是一個一個完成，上週看到又新又漂亮的城際轉運站即將啟用，今天則見證即將完工的基隆塔，將成為台灣海洋國門新地標。

蔡總統說，基隆是山城，也是港都，基隆塔將串連基隆山城與海城，未來坐郵輪的國際旅客一到基隆就能看到新地標，還能直接步行抵達，搭電梯到山丘上，眺望整個基隆港與整座山城。

蔡總統表示，她剛剛在觀景台體驗，景色真的很壯觀，也讓她深深感受到這座城市美麗，且基隆塔外觀也很壯闊，採橋式起重機外型設計，很有基隆港都特色，未來將成為台灣重要地標，國際旅客來玩不只記得101，心中也會烙印這座基隆塔。

蔡總統說，基隆隊真的是用國際宏觀的視野建設基隆，透過「市港再生標竿計畫」徹底翻轉這座城市。基隆西岸有城際轉運站連接國際旅客，東岸有東岸郵輪中心、希望之丘，未來基隆塔這座新地標啟用之後，將會讓基隆看更有光彩。

蔡總統表示，林右昌提出「基隆山海城串連再造計畫」建造基隆塔，基隆市政府原本要支付3.7億，因為蔡適應積極爭取，中央補助地方超過7成經費，基隆市政府最後只負擔不到1億，讓她笑說「蠻好的齁」。

蔡總統說，這8年來，從國門廣場、城際轉運站到基隆塔等許多建設，都因為中央地方齊心協力，基隆才能快速翻轉，成為名符其實的海洋國門，且連國際知名媒體都紐約時報都來報導。

蔡總統說，當全世界越來越關注台灣，基隆無論在觀光或國防都會是一座關鍵城市，希望中央與地方未來能持續攜手努力，全力建設基隆，也帶給世界一個更好的基隆。

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林右昌說，「基隆塔」以橋式起重機為設計意象，興建電梯及高架人行棧橋，連結基隆港東岸到中正公園主普壇，預定完工後，遊客可直接坐電梯到主普壇，並藉由鵲橋直通大佛廣場，將能全方位眺望基隆美景。

蔡適應說，基隆塔工程是由民間提案，市政府決定後向中央爭取，他記得當初提出豎梯電梯規畫時，很多人覺得「這可能嗎」，如今即將完工，這個起重機造型的豎梯是基隆作為海港城市特有的造型，且連接到基隆重要特色景點主普壇，未來將是基隆最有魅力的地方。（編輯：張銘坤）1111124