吳怡農稱請走趙映光爭議 王鴻薇：應對外交代清楚

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國民黨台北市第3選區立委參選人、台北市議員王鴻薇（中）4日在北市議會受訪表示，民進黨台北市立委參選人吳怡農3日說擔任市黨部主委時開除趙介佑、請走趙映光，卻遭後者發聲明否認，到底是誰說謊，吳怡農應對外交代清楚。中央社記者王飛華攝 111年12月4日

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）民進黨台北市立委參選人吳怡農昨天說，擔任市黨部主委時開除趙介佑、請走趙映光，卻遭後者發聲明否認。競爭對手王鴻薇今天表示，到底是誰說謊，吳怡農應對外交代清楚。

吳怡農昨天出席民權國小校慶活動接受媒體聯訪，談及國民黨質疑黑道議題時表示，自己擔任民進黨台北市黨部主委期間作為，絕對禁得起檢驗，並重申民進黨北市黨部評委會前召集人趙映光的兒子趙介佑是他開除，趙映光也是他請走、離開北市黨部的。

由於趙映光發聲明反駁「沒被吳怡農請離開市黨部」，媒體今天在台北市議會聯訪詢問國民黨台北市第3選區立委參選人、台北市議員王鴻薇的看法。她表示，對此狀況，其實吳怡農自己應該很傻眼吧，被趙映光霸氣打臉，不曉得吳怡農要做何回應，但到底是誰說謊，吳怡農仍應對外交代。

媒體追問關於第3選區、中山區需請同黨市議員葉林傳幫忙整合，但外傳他有黑幫背景？王鴻薇表示，這次中山區需邀許多人幫忙，不論是市黨部、選區議員，且台北市長當選人蔣萬安的中山區後援會也都還沒解散，所有國民黨的支持者和同志們都會協助自己取得勝利。

王鴻薇說，葉林傳是議會的長期同事，不認為此事會困擾自己，葉林傳在議會期間的問政、選服都和其家族背景無關，這次葉林傳也順利當選，是經過選民檢驗，他是透過民主程序當選和執行議員職權，這和在民進黨內部設置一個中常委，或讓此人有很大力量去主導提名、選舉的事情，是完全不一樣。

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關於吳怡農昨天嗆媒體遭批暖男形象崩塌，媒體再問看法。王鴻薇表示，自己比較在乎的是政治人物的誠信問題，吳怡農昨天去民權國小時說他一直都在，自己是民權國小的校友且每年校慶幾乎都有參加，但吳怡農除了2019年和蔣萬安競選立委時曾出現過，但之後就人不見，直到這次參選又出現。

「平常看不到、選舉才報到」，王鴻薇說，吳怡農給她的感覺就是如此，想問吳怡農每一年都在，平常到底在哪裡，他應該誠實面對這個問題，且應該具體說明是如何長期蹲點。（編輯：張銘坤）1111204