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記取烏克蘭經驗 英國防委員會主席力挺軍援台灣

2022/12/5 17:23（12/5 18:18 更新）
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英國下議院國防委員會主席埃爾伍德上週訪問台北時討論了台灣的潛艦計畫，他表示，在加強對台灣的軍事援助上「有很多可以探討的地方」。（圖取自facebook.com/TobiasEllwood）
英國下議院國防委員會主席埃爾伍德上週訪問台北時討論了台灣的潛艦計畫，他表示，在加強對台灣的軍事援助上「有很多可以探討的地方」。（圖取自facebook.com/TobiasEllwood）
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（中央社台北5日綜合外電報導）英國下議院國防委員會主席埃爾伍德表示，在加強對台灣的軍事援助上「有很多可以探討的地方」，他上週訪問台北時討論了台灣的潛艦計畫。

路透社報導，英國與台灣沒有正式外交關係，但面對來自北京的軍事威脅日益上升，英國與其他西方國家一樣，加強對台灣的支持。

雖然美國是台灣最重要的外國武器來源，但英國公司持續幫助發展台灣新的國造潛艦。

當被問到英國是否該在軍事上協助支持台灣，無論是武器還是情報共享方面，埃爾伍德（Tobias Ellwood）說：「是的，非常應該。」

提及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）上個月宣告與中國關係的「黃金時代」已逝，埃爾伍德補充說：「這裡有很多可以探討的地方。」

埃爾伍德答覆電子郵件的問題時說：「我將努力讓我的委員會在（明年）5月回來更詳細研究這個問題。」

埃爾伍德是英國執政保守黨的資深議員，他說上週訪台期間也討論了台灣的潛艦國造計畫。

埃爾伍德上週隨同華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪問團來台，他拜會了總統蔡英文、外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄。

埃爾伍德說：「在幫助烏克蘭方面，英國比其他國家更積極。其他國家隨後也跟進。沒有什麼能阻止我們再次對台灣採取同樣的行動。」

「從我們對烏克蘭的膽怯中可以吸取很多教訓。經濟和安全方面的影響正私下讓許多西方領袖意識到當初沒阻止入侵的愚蠢。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1111205

#埃爾伍德
#台灣
#英國
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