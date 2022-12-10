林右昌盼交接勿亂體制 謝國樑：依正式窗口安排

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（中央社記者沈如峰基隆10日電）基隆市長林右昌昨天曾告知各主管，市府交接應有制度規範，已請人向市長當選人謝國樑說明，不要亂了體制。謝國樑團隊發言人余治明今天則表示，一切都依正式窗口安排。

根據媒體報導，林右昌指派基市府參議楊桂杰擔任交接小組召集人，但謝國樑團隊未透過楊桂杰安排，逕自到市府兩局處，由副處長率科長簡介單位業務。

謝國樑團隊發言人余治明今天說，一切都依正式窗口安排。楊桂杰告訴中央社記者，未獲授權發言，不便受訪。

林右昌昨天得知此事後，曾發簡訊給各縣府單位主管加油打氣。

林右昌於簡訊中強調，新市長團隊可能不是很了解政府體制運作的分際，請主管們特別注意並跟員工機會教育。

林右昌說，8年前，他當選基隆市長後雖也宣布新人事，但在他正式交接上任，正式簽核第一份人事命令之前，他曾要求準局處長都不准進入市府任何公務空間，也不可要求私下接觸，這是他對前市長張通榮市府的尊重。

林右昌指出，當時除了交接小組向他報告人事、預算之外，他也不會請局處長個別向他報告，至於業務的事情一切等他上任後再說。

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林右昌說，台灣是民主國家，政黨輪替、政權交接都是常態，也應有制度規範，已請人向謝國樑婉轉說明，不要亂了體制。

他在簡訊中指出，公務員是為國家服務，不是為黨派或個人服務，一切照制度走，沒什麼好擔心。趁這個機會，也剛好讓大家一起為基隆建立可長可久且完整細膩的交接制度與規範，讓主管或員工有所依循。總之，12月25日前，業務照辦，工作照作，一切如常，不要浮動。（編輯：方沛清）1111210