更多編輯台推薦新聞：
宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏
科技

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
生活

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳念琴4比1撂倒柴伊布 拳擊金腰帶系列賽摘本季第3冠
首頁 / 政治

林右昌盼交接勿亂體制 謝國樑：依正式窗口安排

2022/12/10 17:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆10日電）基隆市長林右昌昨天曾告知各主管，市府交接應有制度規範，已請人向市長當選人謝國樑說明，不要亂了體制。謝國樑團隊發言人余治明今天則表示，一切都依正式窗口安排。

根據媒體報導，林右昌指派基市府參議楊桂杰擔任交接小組召集人，但謝國樑團隊未透過楊桂杰安排，逕自到市府兩局處，由副處長率科長簡介單位業務。

謝國樑團隊發言人余治明今天說，一切都依正式窗口安排。楊桂杰告訴中央社記者，未獲授權發言，不便受訪。

林右昌昨天得知此事後，曾發簡訊給各縣府單位主管加油打氣。

林右昌於簡訊中強調，新市長團隊可能不是很了解政府體制運作的分際，請主管們特別注意並跟員工機會教育。

林右昌說，8年前，他當選基隆市長後雖也宣布新人事，但在他正式交接上任，正式簽核第一份人事命令之前，他曾要求準局處長都不准進入市府任何公務空間，也不可要求私下接觸，這是他對前市長張通榮市府的尊重。

林右昌指出，當時除了交接小組向他報告人事、預算之外，他也不會請局處長個別向他報告，至於業務的事情一切等他上任後再說。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林右昌說，台灣是民主國家，政黨輪替、政權交接都是常態，也應有制度規範，已請人向謝國樑婉轉說明，不要亂了體制。

他在簡訊中指出，公務員是為國家服務，不是為黨派或個人服務，一切照制度走，沒什麼好擔心。趁這個機會，也剛好讓大家一起為基隆建立可長可久且完整細膩的交接制度與規範，讓主管或員工有所依循。總之，12月25日前，業務照辦，工作照作，一切如常，不要浮動。（編輯：方沛清）1111210

#林右昌
#謝國樑
#楊桂杰
林右昌
民進黨敗選後首次中常會 推舉陳其邁代理黨主席 林右昌：沒規劃下一步 最需休息充電
謝國樑
交接市府業務引爭議 謝國樑團隊：都按窗口安排 謝國樑公布小內閣 馬仲豪將接任基隆環保局長
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族