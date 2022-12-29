李新穎投書義媒：感謝義大利聲援台海和平

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（中央社記者陳攸瑋羅馬28日專電）駐義大利代表李新穎投書當地媒體，感謝義大利對台海和平的聲援，以及與理念相近國家採取友台立場，關切印太地區和平發展。義媒報導近年義大利輿論對台關注明顯增加，認識到台灣與義國共享民主自由的價值。

李新穎之前投書義媒，五家重要媒體分別於23日、24日及28日刊登或引用。國際政治電子媒體「地緣政治網路雜誌」（Geopolitica.info）、政論媒體「蟻報」（Le Formiche）、外交電子日報（Giornale Diplomatico） 、專業軍事網路媒體「國防在線」（Difesa Online）這四家媒體不約而同以「台灣為義大利的盟友及壯大之機會」為題，刊登李新穎投書或以專文報導。

李新穎在投書中感謝義大利對台海和平之聲援，以及與其他理念相近國家採取友台立場，關切印太地區穩定與和平發展。尤其今年義大利眾議院大會及外交委員會表決通過兩項決議，強調維護台海和平與穩定的重要性，並譴責中國破壞區域安全。

李新穎表示，見證義大利新國會「友台協會」成立，欣見義大利許多重量級參眾議員以實際行動挺台，維繫雙邊情誼。

「地緣政治網路雜誌」23日報導，近4年來義大利輿論對台看法發生根本性變化，對台關注明顯增加。台義不僅在經貿、學術及科技上合作，更重要的是雙方具有共同的民主自由價值觀，同時肯定李新穎的外交貢獻。

「國防在線」與「蟻報」分別於23日、24日報導李新穎即將結束駐義大利4年多的代表任期，希望藉投書機會闡述台義兩國益趨緊密的友好關係，尤其台義共享民主自由、尊重法治及人權之普世價值。

「外交電子日報」23日報導，這幾年李新穎已證明自己是非常細心的外交官，人際關係良好，致力於發展雙邊關係。外交電子日報向他表達最誠摯的問候。

義大利網路媒體Money.it今天報導，台灣是義大利經濟成長的戰略盟友，台義關係正處於一個令人興奮的時刻，近期台義雙邊經貿交流頻繁，台義互派投資經貿團即為明證。

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報導說，去年成立的「義台科學交流協會」（ITASEA）已成為台義交流互動的重要平台。台灣在半導體、能源、數位轉型及航太等領域均位居世界領導地位，義大利在這些領域也擁有很大的能量與創新能力。在雙邊接觸過程中，將引發兩國產業合作的機會與興趣。

李新穎在投書中回顧台義4年來貿易與交流，台義間經貿投資超過10億歐元，義大利為台灣在歐盟第三大貿易夥伴，僅次於德國及荷蘭。此外，今年10月下旬首次開啟米蘭-台北直飛航班，與明年3月重啟羅馬-台北直飛航班，均為台義關係緊密之明證。（編輯：郭中翰）1111229