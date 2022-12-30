發分手文開除自己黨籍 林恕暉請辭民眾黨中評會主委

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（中央社記者郭建伸台北30日電）台灣民眾黨中評會主委林恕暉今天表示，民眾黨走向與當年標舉公開透明理想差距擴大，內鬥卻更加劇烈，這與他從政理想已完全背離，已到該分手的時候，並決定辭去中評會主委職務且退出民眾黨。

林恕暉日前在臉書貼文指出，中評會調查苗栗縣議員提名爭議風暴導致主席柯文哲、立委賴香伶與他3人心結難解，不當提名機制更種下地方選舉失敗種子；他也表示，黨內爆發人頭黨代表醜聞，柯文哲認定是前立委蔡壁如所為，柯、蔡兩人大吵一架。

林恕暉今天表示，近日他對民眾黨的建議、想法公開，無非是希望民眾黨能反省改革，成為「進步的第三勢力」政黨，因此透過臉書建言；媒體報導後，不可諱言，遭受許多來自黨內的批評，但也有許多黨內朋友傳訊肯定他說出真話。

林恕暉表示，提名爭議時他的姓名與狗連結，被熱烈搜尋，他自己沒有很在意，但沒有一個父母能接受孩子這樣被咒罵，在家族關切後，4、5月他就認真思考自己是否應該辭職、離黨。

林恕暉表示，但身為賴香伶辦公室主任，兼具輔選任務，他必須與戰友們一起完成桃園市長選舉，不可能只因為個人關係、拋棄戰友，他選擇繼續留下來。

林恕暉表示，如今選舉已結束，民眾黨的敗選，顯示黨必須強力反省、徹底改革，才能成為真正符合社會期待，進一步成長壯大，而他回頭檢視，發現黨高層的作為與當年標誌的理想漸行漸遠，這與他民主改革的從政理想已完全背離，「顯然，我們到了該分手的時候」。

林恕暉指出，民眾黨中評會這兩天接到不少檢舉他的案件，要求黨紀處分，他的身分讓曾經一起奮戰的中評委們進退為難；他為此深感不安、輾轉難眠，幾經思考後決定辭去中評員會主任委員一職，並宣布解除「終身黨員」身分，退出台灣民眾黨。

林恕暉表示，謝謝黨內同志這段時間栽培、孕育，他自認對黨的付出，無愧於心，他們沒有必要因為彼此不同意見而互相攻擊對方人格；當團體能容納不同意見者，才可能擴大社會基礎，排除異己不是真正的民主，也與創黨「共存共榮」初衷相違背。（編輯：蘇志宗）1111230