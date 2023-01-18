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憲兵211營主責總統府衛戍 國安會秘書長顧立雄視導

2023/1/18 12:46
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（中央社記者游凱翔台北18日電）憲兵211營負責總統府維安，被稱「天下第一營」、「鐵衛營」。春節將至，國安會秘書長顧立雄昨與憲指部指揮官周廣齊中將視導，勉勵官兵靈活調整訓練方式，修訂應對作戰計畫，有效強化衛戍作戰能量。

青年日報今天報導，顧立雄昨天在周廣齊等人陪同下，赴憲兵211營春節慰問，顧立雄特別代表總統蔡英文祝賀官兵新年快樂及頒贈加菜金，勉勵單位戮力戰訓本務，成為捍衛國家主權與國土安全的穩定力量。

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報導提到，周廣齊感謝顧立雄對憲兵的支持與照顧，強調會持續推動官兵關懷照護工作，改善人員住用空間及生活品質，進而提升部隊戰力；期盼幹部精益求精，帶領單位向上成長，勉勵官兵須綜觀敵情威脅變化，靈活調整訓練方式，修訂應對作戰計畫，有效強化衛戍作戰能量。

憲兵211營被稱為「天下第一營」、「鐵衛營」，主要負責總統府內外維安特勤工作，主要任務是保護正副元首和政要，除了相當要求體態與體能，還要具備刀槍棍棒、格鬥等各項戰技，條件比一般憲兵還高。（編輯：楊蘭軒）1120118

#顧立雄
#周廣齊
#蔡英文
顧立雄
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