游錫堃期許發揮兔子敏捷精神 出奇制勝捍衛民主生活

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（中央社記者郭建伸台北21日電）立法院長游錫堃今天在臉書表示，今年是癸卯兔年，俗話說「靜若處子，動如脫兔」，寓意善於把握時機出奇制勝，一定要發揮兔子靈活敏捷精神，繼續把握時機出奇制勝，捍衛自由民主的生活方式。

今天是農曆除夕，許多民眾返鄉與家人圍爐團聚。游錫堃下午在臉書祝全國民眾兔年行大運。他表示，今年是癸卯兔年，俗語說「靜若處子，動如脫兔」，意思是善於把握時機出奇制勝。

游錫堃說，台灣民主百年追求，今年是台灣議會期成同盟會創立100週年，也是治警事件100週年，更是民主國會成立30週年；當前台灣的民主被譽為國際典範，是華文圈唯一一個民主政體。

游錫堃表示，回首台灣民主發展歷程，許多深謀遠慮的前輩先賢，把握住歷史的關鍵時刻，出奇不意，不斷克服重重險阻，才奠定台灣今天在國際上揚眉吐氣的民主成果。

游錫堃指出，一定要發揮兔子靈活敏捷的精神，繼續把握時機出奇制勝，捍衛自由民主的生活方式。

游錫堃也說，感謝過去一整年，立法院不分黨派的全體立委，負起監督制衡責任，通過眾多法案預算，以及立法院全體工作同仁辛勞與付出，讓台灣法治更健全、民主更成熟。

游錫堃最後祈願兔年風調雨順、國泰民安，立法院有更傑出的表現。（編輯：林克倫）1120121