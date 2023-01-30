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國民黨台中市黨部應移轉市有？ 黨產會將辦聽證

2023/1/30 17:59
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（中央社記者王承中台北30日電）行政院不當黨產處理委員會今天公告，2月24日將針對國民黨台中市黨部是否為國民黨不當取得財產案，舉行聽證，調查是否應命移轉為台中市政府所有。對此，國民黨則表示，暫無回應。

黨產會今天公告，黨產會依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，就「台中市西屯區大墩段476地號及5511建號建物（現國民黨台中市黨部）是否為社團法人中國國民黨不當取得財產案」進行調查。

黨產會表示，除函請當事人及利害關係人提供相關資料外，為便利當事人及其他利害關係人陳述意見、提出證據，並邀請證人、學者、專家及有關政府機關提供專業意見，特舉行聽證。

黨產會指出，本案當事人為國民黨；利害關係人則為台中市民眾服務社、台中市政府。舉行聽證的時間為2月24日上午9時30分，地點在財團法人張榮發基金會國際會議中心。

根據黨產會官網的政黨不動產查詢系統指出，國民黨台中市黨部為市有機關用地讓售民眾服務社。本案土地位在「台中市第五期大墩市地重劃區」，屬於市地重劃完成後政府取得折價抵付之未建築土地（抵費地）。

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黨產會表示，1985年，台中市民眾服務社申請讓售土地。其實當時台中市稅捐處原也有意設於此處，但經協調後，稅捐處同意另尋其它適宜位置，於是台中市民眾服務社得以直接購買土地（面積1984平方公尺）。經審查後市地重劃委員會決議，按重劃後評定地價每平方公尺新台幣7600元「讓售」給台中市民眾服務社。

黨產會指出，根據當時規定，抵費地應辦理公開標售，或按底價讓售為國民住宅用地。然而，民眾服務社非為國民住宅使用。2009年，台中市民眾服務社將房地賣給國民黨，現作為國民黨台中市黨部。（編輯：林興盟）1120130

#國民黨台中市黨部
#黨產會
#台中市民眾服務社
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