任職駐處30年 以色列籍元老：代表處已像是家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

從駐處設立獲聘至今任職30年，以色列籍資深僱員魯賓（Eddie Rubin）說，駐以色列代表處已像是他的家。中央社記者賴素芬特拉維夫攝 112年2月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴素芬特拉維夫6日專電）台灣與以色列於1993年各自在特拉維夫和台北設立駐處，30年來各層面交流趨於頻繁深廣，已簽署31項協議。從駐處開設獲聘、擔任橋梁至今的以色列籍元老魯賓受訪指出，沒考慮過退休，駐處讓他感覺像是家。

包括現任駐以色列代表李雅萍在內，駐處30年來歷經8任代表和數十名台灣外交人員與以色列籍僱員的交接經營，其中以色列籍資深僱員魯賓（Eddie Rubin），從初創時期隨著台灣派來的兩位外交官員尋找駐處地點，到現今任職30年，已將代表處視同自家。

魯賓是駐以代表處唯一從開館至今持續任職的僱員，扮演台以兩國交流橋梁，見證代表處的成長與改變。

魯賓接受中央社記者訪問時表示，設館當初他還在特拉維夫大學唸政治系，駐處第一任代表鍾振宏有新聞記者背景，1970年代期間曾在以色列採訪，之後並派駐過日本。鍾振宏也曾於前總統李登輝任台灣省主席期間擔任新聞局長。

魯賓說，當初被派來籌劃辦事處的鍾振宏和時任祕書楊勝烘，招聘他成為協調各項作業的僱員，尤其在語言與文化溝通扮演橋梁角色。當初由於人事經費有限，鍾振宏與楊勝烘在鄰靠特拉維夫北部的赫茲利亞市（Herzliya ）租了一間房子為住處兼代表處，辦公室就設在車庫裏。

魯賓記憶中，駐以代表處最大轉捩點是1999年第2任代表楊榮藻上任後，決定把辦公室遷移到特拉維夫市中心精華區阿茲列里中心（Azrieli Center）的辦公大樓 ，並且將代表的官邸遷移到聚集許多外國駐以外交人員的住宅區克法施瑪亞胡鎮（Kfar Shmaryahu），以方便辦公及公務宴客。

魯賓說，現已退休的楊榮藻是位經驗豐富的外交專家，新的辦事處和氣派官邸讓他能大展身手，發揮外交手腕，經常在官邸宴請以色列重要政治人物、駐以的各國外交官員及家屬，以及舉辦聯繫台灣僑胞感情的節慶晚宴等。

魯賓特別記得有一次楊榮藻希望能宴請當年改革黨（Shinui Party）主席拉皮德（Yosef “Tommy” Lapid）和當時的耶路撒冷市長歐麥特（Ehud Olmert ）。楊榮藻知道他們是多年好友，於是先打電話邀拉皮德來家裡做客並說歐麥特也會出席，拉皮德欣然接受，接著楊榮藻再邀歐麥特，他同樣欣然受邀。

魯賓印象深刻的里程碑是前總統馬英九1999年以台北市長身分訪問以色列，以及總統蔡英文在未任總統前於2013年以卸任民進黨主席身分訪以一週，拜會以色列智庫、媒體、科技產業、農業及研究單位與以國各界人士。

另外，魯賓指出兩國於2011年6月簽定「台以互免簽證協議」，也是台以重要外交突破。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魯賓與台灣人共事多年，他說，覺得最大的差別是台灣人處理事務比較有條理、紀律，根據事實做決定；以色列人比較隨性、不在乎紀律，較用感覺做決定。魯賓坦誠有時候兩國之間的文化差異還是讓他在工作上感到費力，需有耐心扮演溝通和協調的橋梁。

魯賓去過台灣一次，很喜歡台灣美食，愛吃湯麵和各類小點心，尤其是鳳梨酥。前些年駐以代表處已有幾位資深的以色列僱員陸續退休，詢問魯賓是否也有此打算，他表示非常熱愛他的職務，沒考慮過退休，尤其駐以代表處讓他感覺像是家。（編輯：陳惠珍）1120206