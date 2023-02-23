美國主辦APEC 致力確保台灣充分參與

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（中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電）今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，主責官員莫瑞今天表示，美國視台灣為APEC正式成員，地位與其他會員相同，會確保包含台灣在內所有經濟體能充分參與。

美國今年由泰國手中接下主辦APEC的棒子，計劃分別於2月14日至28日、5月14日至26日及7月29日至8月21日舉辦3場資深官員會議，重頭戲經濟領袖會議將於11月12日當週在加州舊金山登場。

美國APEC資深官員莫瑞（Matt Murray）今天上午赴華府外籍記者俱樂部（FPC），說明今年APEC的3個目標，包括「互連」（interconnected）、「創新」（innovative）及「包容」（inclusive）。

談到台灣在APEC扮演的角色，莫瑞表示，台灣以「中華台北」名稱參與APEC，自中華台北、中華人民共和國及香港1991年以正式平等夥伴身分加入APEC以來，都是用「經濟體」（economies）稱呼成員。

莫瑞指出，美國視中華台北為APEC正式成員，地位與其他會員平等，雙方密切合作推動一系列議題，包括婦女經濟參與、能源安全與韌性、數位經濟等。

莫瑞強調，美方在接下主辦棒子之前就清楚表達，會致力遵循美國法規及APEC精神與原則，讓各代表團能充分參與APEC活動；未來會持續與APEC秘書處合作，確保包含中華台北在內的所有經濟體都能充分參與。

至於美台雙方是否可能在今年APEC舉行雙邊會議，莫瑞並未回應。

針對俄羅斯是否會受邀的問題，莫瑞表示，領袖週邀請事宜是由白宮負責，但不論是去年12月在夏威夷檀香山舉行的非正式資深官員會議，抑或是目前在加州棕櫚泉舉辦的第一次資深官員會議（SOM1），俄國代表團皆有參與。

但他重申，俄烏戰爭對APEC促進區域有利、永續性經濟環境的目標構成根本性的威脅，美國會持續動用所有經濟與財政工具，向相關人士究責，終結這場衝突與人類苦難。

根據莫瑞，SOM1期間將舉辦近100場會議與工作坊，超過1500位APEC代表與會；台灣參與部分，財政部次長阮清華將率團出席25、26日的財政次長暨央行副總裁會議，外交部國際組織司長吳尚年則預計以資深官員身分出席26日到28日的會議。（編輯：陳正健）1120223