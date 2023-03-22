前白宮國安顧問訪民進黨 邱義仁盼軍事經濟更多進展

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（中央社記者葉素萍台北22日電）美國前白宮國安顧問歐布萊恩今天率團拜會民進黨，訪團成員表達對台海安全高度重視，並全力支持更進一步深化台美關係。新境界文教基金會副董事長邱義仁說，美國能實質幫助台灣的面向很多，期盼軍事經濟層面可以持續有更多進展。

民進黨晚間發布新聞稿表示，美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）台美工作小組主席歐布萊恩（Robert O'Brien）率團拜會民進黨，雙方討論兩岸關係、區域情勢、台灣政情、台美關係以及面對中國軍事威脅加劇，如何實質增進美國對台灣支持等議題。

民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬表示，訪團成員表達對台海安全的高度重視，並全力支持更進一步深化台美關係。

與會的新境界文教基金會副董事長邱義仁表示，面對中國在區域軍事擴張作為，美國及理念相近的民主國家對於台灣的支持至關重要，尤其美國能夠實質幫助台灣的面向有很多，期盼在軍事及經濟層面都可以持續有更多進展。

民進黨副秘書長楊懿珊說，黨主席賴清德就任後就強調，民進黨的中國政策延續總統蔡英文的4個堅持，並且在這樣的基礎上尋求區域的和平與穩定。台灣持續向國際社會表達捍衛和平的立場，但同時必須在國防安全上充分展現自我防衛的決心；捍衛亞太區域的和平工作，需要美國及民主國家共同努力。

民進黨政策會執行長羅致政指出，台灣面臨許多不同的外部挑戰，中國的認知作戰無孔不入，民進黨政府的軍事改革獲得多數民眾支持，持續深化與強化台美軍事夥伴關係極為重要，唯有合作才能避免中國誤判情勢，引發台海衝突。

謝佩芬說明，歐布萊恩在2019年至2021年擔任白宮國安顧問期間，至為友台，任內解密「六項保證」內容、支持國務院放寬台美交往準則、推動川普政府派遣美衛生部長艾薩（Alex Azar II）訪台等，創下多項台美關係良好先例，卸任後持續關注台灣議題並為台發聲。

謝佩芬說，團員包括數名美行政部門卸任資深官員以及印太區域研究專家，相關發言多具影響力，民進黨對於此一交流，收獲甚多。（編輯：謝佳珍）1120322

美國前白宮國安顧問歐布萊恩22日率團拜會民進黨，對談台灣政情、台美關係等議題。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 112年3月22日