質疑未正視兒少受虐系統性問題 藍批衛福部甩鍋

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（中央社記者吳書緯、沈佩瑤台北19日電）國民黨今天召開「衛福部卸責推託，正視問題才能解決問題」記者會，國民黨立委李彥秀指出，衛福部未正視兒少受虐事件背後的系統性問題，反而甩鍋卸責給地方政府，衛福部的態度始終都是擺爛，社會安全網過去幾年沒有作為。

對此，衛生福利部長薛瑞元數度反問：「難道2個地方政府都沒有責任嗎？」他強調至今雙北市府的檢討報告都還沒有交到衛福部，甚至不清楚究竟召開檢討會議了沒，這是法令規定必須要做的事情，卻只會指責監督機關衛福部。

薛瑞元重申，他已經承認衛福部在監督上有不周之處，這必須公平看待，只要大家一起努力，縱使社會安全網有破洞，也可以把洞越補越小，若因為政治關係，一直指責監督機關，而不去追究執行機關責任，「這個洞永遠補不起來」。

國民黨今天上午在中央黨部舉行「衛福部卸責推託，正視問題才能解決問題」記者會，國民黨立委李彥秀、國民黨台北市議員柳采葳、國民黨新北市議員黃心華、國民黨發言人楊智伃等人出席。

李彥秀表示，政府不應把兒虐案件當成個案處理，而忽視背後的系統性問題。以民國108年為例，受虐兒童通報數是4萬705人，受虐兒童平均在台灣每年有1萬1113人左右，現在全台灣有接受兒少儲育服務的有約2萬7000人，這些數據代表台灣的兒少保護已經亮起非常嚴重的紅燈。

柳采葳提到，民進黨立委林月琴自稱最重視兒少專業，現在還擔任社福總盟常務理事等職務，但民進黨檢討東、檢討西，就是不檢討自己，林月琴不斷與衛福部一搭一唱，配合民進黨護航衛福部。

柳采葳進一步指出，民眾黨立委黃珊珊曾擔任台北市副市長，「剴剴」案後立即政治操作，點名「北市府就是主事者」，但台北市長蔣萬安早就說過沒有人是局外人，倒是黃珊珊「罵人不成反打臉自己」稱自己「任內也開過非常多個案檢討會」。

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柳采葳透露，從107年到112年，台北市政府7次處理重大兒少虐待事件的會議，黃珊珊沒有一次參加，證明黃珊珊為了特定目的，砲轟地方來替中央、民進黨卸責。

黃心華強調，補足社會安全網，中央與地方都有責任，都應該檢討，一起補破網，而不是進行政治攻防，中央不是只出一張嘴，然後補破網的責任全要求地方來做，如同一個建築師的建築藍圖畫不好，最後房屋的營運使用上出了問題，卻怪工人、怪使用的人，但根本問題是衛福部身為框架的制定者、法規的制定者、機構的管理考核者，有沒有盡到應盡的角色。（編輯：張若瑤）1130319