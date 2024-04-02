台灣社工日 綠委籲提供更多資源促進社安網橫向連結

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（中央社記者王揚宇台北2日電）今天是台灣社工日，民進黨立委范雲等人召開記者會，除感謝社工成為弱勢者的光，也呼籲政府要提供更多資源，促進社安網橫向連結，和社工站在一起。

民進黨立委范雲、羅美玲、郭昱晴、林月琴等人今天在立法院召開記者會，並於會後發布新聞稿，提出相關說明。

范雲指出，總統蔡英文上任後提高社工待遇、增補人力，全台社工人數趨近2萬人，蔡政府執政的8年間增補超過5000名社工，薪資也從執政初期到今年提高25%，去年社福預算更提升至歷任最高，將近新台幣8000億元，遠高於馬政府時期的5320億元。

范雲表示，政府要更努力，不讓社工只能犧牲奉獻、燃燒自己，更要在社工成為弱勢者的光時，給出更多資源，為社工建立跨部門橫向連結及合作。

范雲指出，她去年提出首部民間版社會救助法修正草案，今年更成立「為下一代而戰國會連線」，與羅美玲、郭昱晴等10名立委，將社會救助法修法列為優先推動重點法案，目的是讓貧窮門檻更合理，使第一線社工不再疲於奔命。

羅美玲表示，大家應共同思考如何進一步支持社工的工作，包括藉由完善社會安全網、改善工作環境、提供心理輔導等方式，也要確保社工的權益得到妥善的保障，讓他們能在安全和公正的環境下工作。

郭昱晴認為，社工人力是推動社會福利服務的重要基礎，希望衛生福利部積極聘用人力、積極回應社工工會提出意見，逐步降低社工工作負擔，才能讓社會更安全。

林月琴說，社工非常需要體系支持與社會尊重，建立更完善的支持體系、配套措施，給予實質有力的支援。（編輯：蘇志宗）1130402