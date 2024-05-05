即將「畢業」 蔡總統：團結面對挑戰關關難過關關過

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）總統蔡英文今天到台南3間廟宇參香祈福，在台灣首廟天壇致詞表示，再過幾個星期就要「畢業」，過去8年國家有進步，未來挑戰一定更多，但只要團結，一定關關難過關關過。

蔡總統首站前往「府城六合境馬公廟」參香，廟方曾於2022年獲蔡總統贈送墨寶「仁風澤溥」，今天再由蔡總統親自揭匾，現場湧入不少民眾，還有女性民眾拿著自製海報，在蔡總統經過時高喊「小英，我愛你，小英，嫁給我」，吸引不少目光。

蔡總統隨後前往普濟殿境和勝堂參香祈福，並在現場與廟方代表合影，再轉往台灣首廟天壇參香，並為贈送給廟方的匾額「道弘德化」揭匾，接著於廟前發表談話。

蔡總統表示，她在2016年剛就任時曾造訪台灣首廟天壇，再過幾個星期就要「畢業」，再次造訪算是有始有終，過去她每次參選，在台南獲得支持都是最多，而下一任總統算是台南人培養出來，副總統也是在台南成長，因此很確定台南人會繼續全力相挺，讓下一任執政會更好。

蔡總統指出，過去8年有很多挑戰，但在神明保佑、人民團結之下還是一關一關過，執政有一些成績，尤其在國防改革方面，國機國造、國艦國造，投入保護台灣工作，而且國力持續提升，人均國內生產毛額（GDP）從2016年到現在成長4%，希望未來成長更快，讓國家有更多資源照顧人民。

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她說，過去8年也把長照政策做得更貼近人民需求，並全力投入托嬰、小朋友教育方面，讓下一代獲得更好照顧。

蔡總統表示，8年來國家有進步，對人民也有照顧，有些還可以做得更好，將由下一任政府繼續做；雖然未來挑戰一定更多，但執政團隊有經驗，支持者很團結，人民也知道面對挑戰一定要團結，只要能夠團結，台灣一定關關難過關關過，愈來愈好，未來會繼續與大家一起守護台灣。（編輯：陳仁華）1130505