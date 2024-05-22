美義提台海穩定 外交部：欣見關切台海成國際共識

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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）美國及義大利舉行「印太事務諮商」提及維持台海和平穩定，外交部今天表示，欣見關切台海情勢已成為國際共識，並感謝美國持續聯合理念相近國家維持台海和平穩定。

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外交部下午發布新聞稿表示，美國國務院在美東時間5月21日發布新聞聲明表示，美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）及義大利外交部主任秘書瓜瑞格里亞（Riccardo Guariglia ）在華府共同主持美義「印太事務諮商」（United States - Italy Consultation on the Indo-Pacific），曾就台海和平穩定的重要性進行討論。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在國會聽證會上強調美國聯合世界各國共同維持台海和平穩定，確保中國不得片面改變現狀。

外交部指出，欣見關切台海情勢已成為國際共識，並感謝美國持續聯合理念相近國家維持台海和平穩定。外交部將在台美既有的堅實基礎上，持續與美國合作，共同捍衛印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：翟思嘉）1130522