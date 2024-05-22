日批中國大使涉台說 外交部籲中國停止升高緊張

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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）日本官房長官林芳正譴責中國駐日大使吳江浩批日本國會議員組團訪台，慶賀賴總統就職發言不適切，外交部今天對日本政府立場表示肯定，並歡迎國際社會關注台海情勢，也呼籲中國停止升高緊張，台灣將加強與理念相近國家合作促進台海和平穩定。

外交部發布新聞稿表示，中國駐日大使吳江浩日前公開指稱，日本國會議員組團參加總統賴清德就職典禮是「公然助長台獨勢力」、「將讓日本民眾被帶入戰火」，日本官房長官林芳正對此批評吳江浩言論極不適當，並已向中方提出嚴正抗議，外交部對日本政府嚴正立場表示肯定。

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外交部指出，林芳正表達台海和平穩定不僅攸關日本安全保障，對國際社會整體穩定也至關重要，日本政府期待透過對話和平解決台灣問題，並於去年11月亞太經濟合作會議（APEC）場邊日中峰會以及外相會談時，均曾向中國強調台海和平穩定的重要性，日本將與美國等盟友持續緊密合作，利用各種機會向中國表達此既定立場。

外交部重申，歡迎國際社會關注台海情勢，以及採取任何有助維護區域和平的作為，並嚴正呼籲中國回歸理性自制，停止破壞台海和平、升高區域緊張情勢的行為，台灣也將持續加強與理念相近國家合作，共同促進台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。（編輯：張若瑤）1130522